Die Preise starten weiterhin bei 28.560 Euro netto für die Variante mit 136 PS und kleinem Akku, das 204 PS starke Modell mit der großen Batterie gibt es ab 31.750 Euro netto. Käufer können in beiden Fällen den Umweltbonus in der Maximalhöhe von 6.000 Euro beantragen. Hinzu kommt ein Zuschuss von 100 Euro, weil der E-Soul über ein künstliches Motorengeräusch (AVAS) verfügt.

Kia verbaut im e-Soul auf Wunsch einen stärkeren Bordlader, der die Wartezeit an der Ladesäule verkürzt.

