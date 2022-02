Der Caro soll sich für verschiedene Innenausbauten eignen. Unter anderem ist eine Nutzung als Personentransporter mit 7 bis 24 Sitzplätzen denkbar. Laut Elaris wird der Caro über Kollisionsverhinderer, Spurverlassenswarner, Klimaanlage sowie Einparkhilfen verfügen. Noch in diesem Jahr will Elaris eine kleinere Version des Caro vorstellen.

Zusätzlich zu den elektrischen Pkw-Modellen Pio, Beo und Finn will die pfälzische E-Automarke Elaris in Deutschland künftig auch den emissionsfreien Hochdachkastenwagen Caro anbieten. Offiziell soll der fast 6 Meter lange und 41.000 Euro netto teure Transporter aus chinesischer Produktion zur Jahresmitte verfügbar sein. Abgesehen von 450 Kilometer Reichweite, 440 Newtonmeter Drehmoment und bis zu 150 kW Ladekapazität hat Elaris noch keine Angaben zur Antriebstechnik gemacht.

