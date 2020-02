Nissan stockt den Umweltbonus erneut auf. Die Japaner räumen Käufern des E-Autos Leaf einen zusätzlichen Rabatt von bis zu 3.800 Euro je nach Batterievariante ein. Die günstigste Variante (40-kWh-Akku) kostet unterm Strich nun 24.060 Euro netto. Der Nachlass gegenüber dem Listenpreis liegt in diesem Fall bei 8.170 Euro und setzt sich zusammen aus dem Umweltbonus von 6.570 Euro netto und einer "Eintauschprämie" von 1.600 Euro. Die maximale Herstellerprämie gibt es für das Modell mit dem großen Akku (64 kWh), dessen Preis dadurch nach Abzug des Umweltbonus auf 28.850 Euro netto sinkt.

