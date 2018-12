Tesla baut am günstigsten

Berücksichtigt werden in der Statistik des Beratungsunternehmens IHS neben reinen E-Mobilen auch Autos mit Range Extender und Plug-in-Hybridantrieb. Auf Rang drei folgt der deutsche Hersteller BMW mit 8 Prozent. Die Münchner landen damit vor den chinesischen Firmen Beijing Auto (6 Prozent) und Roewe (5 Prozent) sowie vor VW mit 4 Prozent.

Tesla Motors und der chinesische Autohersteller BYD sind weltweit führend in Sachen Elektromobilität. Die beiden Unternehmen eroberten in den ersten elf Monaten 2018 jeweils einen Anteil von 11 Prozent am Weltmarkt für elektrifizierte Pkw.

