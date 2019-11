Beim Design nimmt der E-Transporter Anleihen am historischen Original. Kurze Überhänge, eine seitliche Schiebetür und die prägnante Außenhülle lassen den Morris JE zu einem Hingucker werden.

Der Van verfügt über Lithium-Ionen-Batterien, die für eine Reichweite von ca. 320 Kilometer sorgen sollen. Über Motor und Antrieb macht der Hersteller noch keine Angaben. Die Ladekapazität beträgt eine Tonne, das Ladevolumen 5,5 Kubikmeter. Zwei Euro-Paletten passen in den Laderaum. Dank modularem Leichtbau-Chassis und Karbonkarosserie soll der Van wenig Gewicht auf die Waage bringen. Neben seinem Einsatz als Transporter sind auch Aufbauten als Pick-up, Camper oder Bus angedacht.

Ein englisches Start-up macht es möglich: Das Unternehmen Morris Commercial lässt den beliebten Kleintransporter Morris J-Type, der zwischen 1949 und 1960 in England mehr als 60.000 Mal verkauft wurde, wieder aufleben. Als Morris JE soll der Transporter ab Ende 2021 produziert werden, dann allerdings als rein batterieelektrisches Fahrzeug. Die Preise starten bei umgerechnet rund 60.000 Euro netto.

Retro ist in. Elektro ist in. Transporter sind in. Warum nicht alles verbinden und einen modernen, aber altmodisch aussehenden Transporter mit E-Antrieb auf die Räder stellen? Ein englisches Start-up will es versuchen.

Who is Who Pkw