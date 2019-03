Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services VW-Finanztochter erzielt Rekordergebnis

Polizei in Nordrhein-Westfalen

Polizei in Nordrhein-Westfalen Im Ford S-Max auf Streife

Um bei der voranschreitenden E-Mobilität nicht den Überblick zu verlieren, unterstützt der Energieversorger EnBW Flottenmanager bei der Verwaltung der eigenen E-Mobilitäts-Lösungen. Über das Smart Mobility Portal sehen Fuhrparkleiter Status und Ladehistorie aller Ladepunkte am Firmenstandort. So können sie Statistiken über alle Ladevorgänge über einstellbare Zeiträume erstellen. Nach einer mehrwöchigen Pilotphase im Frühjahr wird die Flottenlösung der EnBW voraussichtlich im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 in Betrieb genommen und ist dann für alle Kunden verfügbar.

Who is Who Pkw