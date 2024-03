Fahrbericht GWM Wey 03 Attacke auf die Nobel-Konkurrenz

GWM ist nach der Umbenennung der Modellbezeichnungen in Deutschland mit dem Elektro-Modell Ora 03 und den Plug-in-Hybriden Wey 03 und Wey 05 vertreten. Wey ist der Familienname von Firmengründer Jack Wey, der sein Unternehmen innerhalb weniger Jahre zur achtgrößten Automarke in China und zur achtzehntgrößten weltweit gemacht hat – mit immerhin 1,5 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2023. Mit dem 4,67 Meter langen Wey 03 wollen die Chinesen der etablierten Nobel-Konkurrenz in Europa wie BMW X3, Audi Q5 oder Volvo XC60 Marktanteile abjagen – mit relativ knapp kalkulierten Preisen ab 40.252 Euro (alle Preise netto), reichlich Ausstattung – und einer beinahe rekordverdächtigen Elektro-Reichweite für Plug-in-Hybride.

Plug-in-Hybride mit knapp 140 km Reichweite

Beinahe, weil es mit WLTP-Werten von 130 (2WD) bis 139 Kilometern (4WD) laut GWM "nur" zum zweiten Platz reicht. Aber der bleibt in der Familie, ihn belegt nämlich der rund 20 Zentimeter längere Wey 05, der bis zu 158 Normkilometer schaffen soll. Bei Testfahrten im Raum München mit Temperaturen um die zehn Grad plus ließ sich die nominelle Reichweite mit dem schwächer motorisierten Frontantriebs-Modell bei eher zurückhaltender Fahrweise im Hybrid-Betrieb annähernd realisieren. Beim Zwischenstopp nach gut 100 Kilometern wurden noch rund 50 Kilometer Restreichweite und ein Spritverbrauch von circa 2,7 Litern angezeigt.

Foto: GWM Das Dach des Wey 03 ist gerade nach hinten gezogen, das sorgt für reichlich Kopffreiheit im Fond.

Wey 03 mit Systemleistung von 367 PS

Schwächer motorisiert bedeutet im Fall des Wey 03 immer noch reichlich Leistung. Die Kombination aus Zweiliter-Turbobenziner und E-Motor an der Vorderachse bringt es auf eine Systemleistung von 367 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 500 Nm. Wer an der Kreuzung zu kräftig aufs Fahrpedal steigt, muss mit kurzfristig durchdrehenden Vorderrädern rechnen. Bei artgerechter Verwendung der gebotenen Kraft zeigt sich der 03er aus China geschmeidig, komfortabel und bietet reichlich Reserven für schnelle Überholmanöver. Wenn die volle Power abgefordert wird, ist der Verbrenner zwar deutlich zu hören, wird aber nicht lästig laut. Der Vollständigkeit halber: GWM gibt den Null-bis-100-Spurt mit 7,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit mit 230 km/h an. Der wegen der großen E-Reichweite zumindest auf den ersten gut 100 Kilometern ansatzweise nachvollziehbare WLTP-Verbrauch liegt bei 0,5 Litern Sprit und 25,2 kWh Strom.

CCS-Lader ermöglicht Wey 03 laden mit bis zu 50 kW

Allradantrieb dank eines zusätzlichen E-Motors im Heck, eine Leistung von 442 PS und ein System-Drehmoment von mächtigen 685 Nm bringt die stärkere 03-Version ins Spiel. Mit ihr gestaltet sich die Fortbewegung noch ein bisschen geschmeidiger, sie bringt die Leistung lockerer auf die Straße und ermöglicht bei Bedarf blitzartigere Überholmanöver (0 bis 100 km/h: 7,3 s, Vmax: 230 km/h). Angesichts der durchschnittlich 40 Kilometer, die deutsche Autonutzer pro Tag abspulen, muss der in beiden Versionen netto 28,9 kWh große Akku nur alle dreieinhalb Tage nachgefüllt werden. Auch das geht fix, denn der Wey 03 kann am CCS-Lader mit bis zu 50 kW befüllt werden, der Hersteller spricht von circa 38 Minuten für die Betankung von null bis 80 Prozent. Am AC-Lader sind bis zu 11 kW möglich. Dass die neuen China-SUVs ziemlich große Batterien an Bord haben, lässt sich auch am Leergewicht von immerhin 2.175 und 2.295 Kilo ablesen.

Foto: GWM Gute Verarbeitung, angenehme Materialien – aber eine teils nervige Bedienung: das Wey 03-Interieur.

Wey 03 genügt Premium-Anspruch

Um den eigenen Premium-Anspruch einlösen zu können, muss der Neuzugang auf dem verwöhnt-anspruchsvollen deutschen Markt einiges bieten. Eine mehr als nur ordentliche Verarbeitung etwa. Der Wey 03 gibt sich hier keine Blöße, er wirkt solide, hat angenehm anzufassende Materialien und ein auch für europäische Geschmäcker passendes Außen- und Innendesign, gute Vordersitze und reichlich Platz vorne wie hinten. Die Ausstattung ist schon in der Basisversion namens Premium üppig ausgefallen, etwa mit einem Display hinter dem Lenkrad und zwei Bildschirmen auf und im Armaturenbrett, einem Multimediasystem, zehn Lautsprechern und einem umfangreichen Assistenz-Arsenal. Die Version Luxury (2WD ab 43.613, 4WD ab 46.975 Euro) hat von allem noch ein bisschen mehr, etwa 20- statt 19-Zöller, zwölf Lautsprecher, kabelloses Smartphone-Laden oder ein Head-up-Display.

Beim ersten Kennenlernen kann der Wey 03 durchaus eine ganze Reihe positiver Akzente setzen. Die Arbeitsweise der diversen Sicherheitswächter und die ein wenig verschachtelte Bedienstruktur fielen neben kräftigen Kunststoff-Ausdünstungen in den Testwagen allerdings negativ auf. Dass die Systeme etwa für die Spurhaltung oder die Geschwindigkeit nach jedem Start aufs Neue piepen und klingeln und in mehreren Schritten stummgeschaltet werden müssen – geschenkt. Aber dass eine Computerstimme bereits eine Aufmerksamkeits-Ermahnung ausspricht, wenn man nur mal eine Zehntelsekunde zu lang in den Außenspiegel schaut, das ist wirklich zu viel der Nerverei.

GMW Wey 03 - Technische Daten

Fünftüriges, fünfsitziges SUV der oberen Mittelklasse

Länge: 4,67 Meter

Breite: 1,89 Meter

Höhe: 1,73 Meter

Radstand: 2,75 Meter

Kofferraumvolumen: 517 – 1.289 Liter

Frontantrieb: 2.0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner

204 PS

Elektromotor vorne, Leistung 163 PS

Systemleistung 367 PS

System-Drehmoment: 500 Nm

9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Batteriekapazität (brutto) 34 kWh

elektrische Reichweite 130 km

0-100 km/h: 7,3 s

Vmax: 230 km/h

Normverbrauch: 0,5 Liter/100 Kilometer (WLTP)

CO2-Ausstoß: 15 g/km (WLTP)

Abgasnorm: Euro 6d

Preis: ab 40.252 Euro

Allradantrieb: 2.0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner

204 PS

Elektromotor vorne, Leistung 163 PS

Elektromotor hinten, Leistung 184 PS

Systemleistung 442 PS

System-Drehmoment: 685 Nm

9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Batteriekapazität (brutto) 34 kWh

elektrische Reichweite 139 km

0-100 km/h: 5,3 s

Vmax: 230 km/h

Normverbrauch: 0,5 Liter/100 Kilometer (WLTP)

CO2-Ausstoß: 15 g/km (WLTP)

Abgasnorm: Euro 6d

Preis: ab 46.975 Euro

GMW Wey 03 - Kurzcharakteristik

Warum: Weil elektrische Reichweite, Verarbeitung und Ausstattung absolut wettbewerbsfähig sind

Warum nicht: Weil die Aufmerksamkeits-Überwachung richtig nervt

Was sonst: Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4, Seat Tarraco, Mitsubishi Outlander