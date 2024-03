Test Genesis GV70 2.2D AWD Edel, aber nicht abgehoben

Seit 2021 setzt Hyundai-Ableger Genesis in Deutschland auf Nobelwelten, die sich mit denen altehrwürdiger Premium-Granden wie Mercedes, Audi oder Cadillac durchaus messen können. Dazu gehört auch das mittelgroße SUV-Modell GV70.

Genesis GV70: zwischen Tradition und Moderne

Optisch versucht Genesis mit dem GV70 einen interessanten Weg zwischen Tradition und Moderne, der neben neuzeitlichen Details wie fein gezeichneten LED-Leuchten außerdem auf klassische Luxus-Insignien setzt. Das Frontdesign mit großem Kühlergrill, Chromschmuck und sanften Rundungen lässt den Koreaner ein wenig wie einen britischen Nobelschlitten erscheinen. Sein Auftritt ist vornehm distinguiert, selbstbewusst und kraftvoll zugleich.

Hochwertige Innenausstattung beim GV70

Auch innen präsentiert sich der Koreaner ein wenig so, wie man es etwa von einem Modell der Marke Jaguar erwarten könnte. Samtiges Leder, Hochglanzoberflächen und viele Metallapplikationen sind die klassischen Zutaten dieser Inszenierung. Hinzu kommen haptische und optische Kleinode wie der Getriebewahl-Drehknopf. Alles wirkt supersolide und riecht gut. Auf dünnwandiges und sprödes Billigplastik wurde verzichtet.

Foto: Genesis Am stärksten kann der Koreaner innen punkten: Sehr feines, straff und penibel verarbeitetes Leder beziehungsweise Kunstleder auf Armaturenbrett und Sitzen schafft ein klassisch-luxuriöses Ambiente.

Trotz Old-Money-Style präsentiert sich das Interieur auf der Höhe der Zeit. Da wäre das digitale Cockpit, das klassische Rundinstrumente mit einem schicken 3D-Effekt zeigt. Um die Dreidimensionalität zu erleben, muss der Fahrer keine spezielle Brille tragen. Stattdessen überwachen Kameras permanent, wo er seine Augen hat, um ihm so eine räumliche Tiefe vorzugaukeln, die Instrumente wie fein gearbeitete Chronographen erscheinen lässt. Der extrabreite 14,5-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems, ein Head-up-Display im XL-Format sowie ein kleineres Display für die Klimatechnik runden das digitale Anzeige- und Bedienkonzept ab.

Smartphone-Konnektivität nicht optimal

Auch wenn das Cockpit modern ist, könnte es zugleich ein Update vertragen. Als Fahrer streckt man für direkte Touchscreen-Eingaben den rechten Arm immer mal wieder lästig weit nach vorne, da die alternative Bedienung über die Touchpad-Funktion des Dreh-Drückstellers nicht immer sofort zum gewünschten Erfolg führt. Das gilt auch für die etwas begriffsstutzige Sprachsteuerung. Außerdem gehen Smartphone-Konnektivität und Bord-Infotainment nicht ganz so geschmeidig Hand in Hand, wie es etwa bei neueren Modellen des Kia-Hyundai-Konzerns der Fall ist.

Foto: Genesis Mit über 4,70 Meter Länge ist der nobel wirkende Koreaner zudem eine stattliche Erscheinung.

Kofferraumvolumen wie Kompakt-Kombi

Mit dem Platzangebot im GV70 kann man angesichts einer mit 4,72 Meter noch halbwegs kompakten Karosserie zufrieden sein. Vorne wie hinten bietet der Genesis sehr solide wirkende und bequeme Sitze. Das Kofferraumvolumen kann von 542 auf 1.687 Liter wachsen, was in etwa den Stauraumtalenten von Kompakt-Kombis entspricht. Das Gepäckabteil ist schick ausgekleidet, bietet einen variablen Zwischenboden und die klassische Umklapp-Option für die Rückbanklehne.

Gute Leistung, gutes Fahrwerk, bisschen durstig

Als Reisemobil empfiehlt sich der GV70 dank guter Geräuschdämmung, schluckfreudigem Fahrwerk und dem souveränen Dieselantrieb. Der bleibt akustisch im Hintergrund, schiebt bei Bedarf aber mächtig an. Für einen Vierzylinder mit 2,2 Liter Hubraum fühlen sich die 210 PS bemerkenswert füllig an, auch weil die 8-Gang-Automatik flink das Übersetzungsverhältnis anpasst und auf Zug hält. Trotz der 440 Newtonmeter Drehmoment gibt es keine scharrenden Räder, denn die Kraft wird bei dem von uns getesteten AWD auf beide Achsen verteilt. Maximal sind 215 km/h drin, die man auch gut fahren kann. Bei hohem Tempo liegt der Genesis wie ein Brett auf der Autobahn, so, wie man es von einem Premiummodell erwarten würde. Wer es besonders eilig hat, wird zweistellige Verbrauchswerte provozieren. Wir waren vornehmlich mit Tempo 130 unterwegs, was den Dieselkonsum auf 7,5 Liter und damit rund zwei Liter über Normverbrauch steigen ließ. Ein Kostverächter ist der Diesel also nicht.

Foto: Genesis Vor allem die gelungen gestylte Heckpartie verleiht dem GV70 ein vornehmes Äußeres.

Genesis: fünf Jahre Garantie mit Wartung und Inspektion

Für Sprit muss man also etwas mehr Geld übrighaben, dafür sind die Anschaffungspreise fair. Der GV70 startet als Diesel bei 41.496 Euro (alle Preise netto) inklusive der umfangreichen Ausstattung ("Premium"). Sie reicht von 19-Zoll-Felgen über Kunstledersitze bis zur Zweizonen-Klimaautomatik. Dazu kommt ein umfangreiches Assistenz- und Infotainment-Paket. Die höheren Ausstattungslinien "Luxury" und "Sport" bieten vor allem Design-Extras für innen und außen sowie eine Dreizonen-Klimaautomatik. Wer in Ausstattungs-Pakete investiert, kann seinen GV70 noch um Nappaleder, Panoramaglasdach und Massagesitze aufwerten. Selbst mit Vollausstattung und aufpreispflichtigem Mattlack bleibt man unter 58.824 Euro. Für vergleichbare Modelle deutscher Hersteller muss man jedenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen. Auch bei der Garantie sind die Koreaner konziliant: Die gilt für fünf Jahre, in denen Genesis zudem die Kosten für Wartung und Inspektion übernimmt.

Fahrbericht Genesis G90 Luxus neu definieren

Genesis GV70 – Technische Daten

Viertüriges, fünfsitziges SUV der Mittelklasse

Länge: 4,72 Meter

Breite: 1,91 Meter

Höhe: 1,63 Meter

Radstand: 2,88 Meter

Kofferraumvolumen: 542-1.678 Liter

2,2-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel

8-Gang-Automatik

Allrad

210 PS

maximales Drehmoment: 440 Nm

0-100 km/h: 7,9 s

Vmax: 215 km/h

Normverbrauch: 5,6 Liter/100 Kilometer (WLTP)

CO2-Ausstoß: 175 g/km (WLTP)

Abgasnorm: Euro 6d

Testverbrauch: 7,5 Liter/100 Kilometer

Preis: ab 41.496 Euro

Genesis GV70 – Kurzcharakteristik

Warum: weil er durch und durch angenehm und dabei relativ preiswert ist

Warum nicht: weil der Diesel kein Kostverächter ist

Was sonst: Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60