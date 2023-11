Fahrbericht: Porsche Cayenne E-Performance Viel mehr geht nicht

Der Cayenne ist für Porsche die beste Aktie im Portfolio. "Wenn der nicht läuft, hat Porsche ein Problem." Baureihenleiter Michael Schätzle weiß genau, was die Zuffenhausener am Cayenne haben. Global gesehen sind es längst nicht mehr die Sportwagen, die die Kassen füllen, sondern die beiden SUVs. Dabei halten sich die Verkäufe von Macan und Cayenne mit rund 90.000 Stück pro Jahr in etwa die Waage. Die höheren Margen aber erzielt ganz klar der Cayenne. Auch deshalb hat Porsche beim Facelift der dritten Generation Anfang des Jahres nicht gekleckert. Mit einer Investition von rund einer Milliarde Euro war dies die teuerste Produktaufwertung in der Geschichte der Traditionsmarke. "Bis auf die Karosseriestruktur und die Achsen haben wir so ziemlich jedes Teil neu angefasst", so Schätzle.

Nach der Premiere im Frühjahr folgen jetzt die Leistungsträger mit Plug-in-Hybrid. Jeweils als SUV und Coupé. Während der Cayenne E-Hybrid (470 PS) bereits im Frühjahr kam, sprengen die Versionen SE Hybrid (519 PS) und Turbo E Hybrid (739 PS) alle sittlichen Vorstellungen von dem, was wir einst unter dem harmlosen Begriff Geländewagen einsortierten. Beide Starkstromer sind Spielzeuge für Reiche, hochgelegte Rennwagen der absoluten Superlative. Die Essenz von allem, was Porsche ist und kann. In Luxus, Performance, Power - und auch beim Preis. Der S E-Hybrid kostet mindestens 98.371 Euro (Coupé 101.871 Euro) (alle Preise netto), der Turbo E-Hybrid 148.171 Euro (Coupé 151.071 Euro). Ein paar Kreuzchen gesetzt bei den Sonderausstattungen - und die 200.000er-Marke brutto ist geknackt.

Foto: Porsche Der S E-Hybrid kostet mindestens 98.371 Euro (Coupé 101.871 Euro), der Turbo E-Hybrid 148.171 Euro (Coupé 151.071 Euro).

Die PHEV-Modelle als Rettungswagen für die Umwelt zu verkaufen, wäre Blasphemie. Man kann sie auch in grün bestellen, das war's aber auch schon. Die elektrifizierten Cayenne sollen nichts Geringeres sein, als die sportliche Speerspitze unter den SUVs. Sie sprinten in deutlich unter fünf Sekunden auf Tempo 100 und kratzen bei Vollspeed an Tempo 300. Der Turbo umgarnt dabei alle Traditionalisten mit seinem blubbernden Achtzylinder und 950 Newtonmeter Drehmoment. Der S E-Hybrid ist mit seinem aufgeladenen Sechszylinder nicht minder begabt, vor allem aber leichter und deshalb fast noch agiler. Beide haben Kraftreserven wie Bullen auf Extasy.

Natürlich gelten auch für diese Überflieger Spielregeln. Um künftigen Abgasnormen zu entsprechen, hat Porsche seine Sechs- und Achtzylinder noch einmal im Detail gründlich überarbeitet. Schließlich müssen die Cayenne-Modelle mit Verbrennern parallel zum vollelektrischen E-Cayenne (kommt ab 2026) noch bis 2030 durchhalten.

Foto: Porsche Die beiden Nachzügler fahren serienmäßig mit adaptiver Luftfederung, die nun über Dämpfer mit neuer 2-Kammer-2-Ventil-Technologie verfügen.

Beim Elektroantrieb, der im Grunde dem des Panamera gleicht, setzen die Schwaben auf eine neue E-Maschine mit 176 PS - 30 kW mehr als bisher. Sie rekuperiert jetzt mit einer Leistung von bis zu 88 kW und bis zu einer Geschwindigkeit von 2 km/h (vorher 14 km/h). Zudem haben die E-Hybrid-Modelle eine größere Batterie mit 25,9 kWh erhalten, die rein elektrische Reichweite steigt auf bis zu 78 Kilometer, die elektrische Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 km/h. Ladestrategien im Fahrprogramm E-Charge helfen nun beim Sparen. Neu ist auch der 11 kW-On-Board-Lader (vorher 7,2 kW). Ein noch stärkerer Lader hätte vom Aufwand wenig Sinn gemacht, “weil Cayenne-Fahrer zumeist nicht unterwegs, sondern zuhause an der Wallbox laden", erklärt Schätzle.

Das Geld investierte Porsche lieber in die Performance. Die beiden Nachzügler fahren serienmäßig mit adaptiver Luftfederung, die nun über Dämpfer mit neuer 2-Kammer-2-Ventil-Technologie verfügen. Diese lässt eine noch größere Spreizung zwischen Komfort und Sport zu. Heißt: Mehr Dynamik bei weniger Aufbaubewegungen der Karosserie. Ein Effekt, den auch Laien am Steuer bemerken. Über die Autobahn gleiten die hochbegabten Super-SUVs fast so geschmeidig federnd wie Luxuslimousinen, auf der Landstraße tasten sie sensibel den Straßenbelag ab und filtern grobe Schläge heraus, den Rennparcours meistern sie mit gestrafften Muskeln und überlegenen Kraftreserven, als ginge es darum, den Streckenrekord zu pulverisieren.

Foto: Porsche Nie war der Cayenne besser, nie stärker - und nie war er teurer.

Mit serienmäßigem Torque Vectoring Plus (PTV) gelingt das dem Cayenne Turbo E-Hybrid dabei noch eine Spur souveräner. Präzise Bremseingriffe am kurveninneren Hinterrad verbessern das Lenkverhalten und die Lenkpräzision spürbar. Ein gezieltes Sperren des Differentials hilft beim Herausbeschleunigen. Der E-Antrieb gleicht dabei Verschnaufpausen des Turbos aus und schiebt den stärksten Cayenne so vehement aus der Kurve, als wäre die Schwerkraft nur ein federleichter Spielball.

Wer sich den vollen Performance-Kick geben will, bestellt für 24.100 Euro Aufpreis das Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket. Optisch innen und außen ein bisschen mehr auf Sportschau getrimmt und einen Zentimeter tiefer gelegt, sollen unter anderem steifere Stabilisatoren an der Vorderachse für eine noch etwas bessere Performance sorgen. Das GT-Paket entschlackt das Coupé zudem um rund 100 Kilogramm.

Porsche Macan electric Neue Generation nur mit E-Antrieb

Womit wir mitten in der Problemzone der Muskeltiere einparken. Die Doppel-Whopper sind mit ihrer Zwei-Herzen-Technik sackschwer. Der S E-Hybrid wiegt mindestens 2,41 Tonnen, der Turbo E-Hybrid noch einmal 160 Kilo mehr. Damit liegen sie auf dem Niveau des kommenden vollelektrischen E-Cayenne - und meilenweit von dem entfernt, was heute politisch korrekt wäre.

Mercedes GLE Fahrbericht Dezentes Update

Technische Daten

Porsche Cayenne S E-Hybrid

Fünftüriger SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb

Länge: 4.93 Meter

Breite: 1.98 Meter

Höhe: 1.68 Meter

Radstand: 2.89 Meter

Kofferraum 627-1563 Liter,

3,0l-V6-Turbo

permanenterregter Elektromotor

max. Systemleistung 519 PS

max. Systemdrehmoment 750 Nm

Automatikgetriebe

Lithium-Ionen-Batterie mit 25,9 kWh

Onboard-Lader mit 11 kW

Ladedauer mit 11 kW ca. 2:15 Stunden

Leergewicht 2.410 kg,

0-100 km/h: 4,7 s

Vmax: 263 km/h

Vmax elektrisch 135 km/h

elektrische Reichweite 71 - 78 km

Verbrauch kombiniert 1,4-1,7 l/100 km (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert 29,1- 31,7 kWh/100km (WLTP).

Preis: ab 98.371 Euro

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Fünftüriger SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb

Länge: 4.93 Meter

Breite: 1.98 Meter

Höhe: 1.68 Meter

Radstand: 2.89 Meter

Kofferraum 621-1557 Liter,

4,0l-V8-Biturbo

permanenterregter Elektromotor

max. Systemleistung 739 PS

max. Systemdrehmoment 950 Nm

Automatikgetriebe

Lithium-Ionen-Batterie mit 25,9 kWh

Onboard-Lader mit 11 kW

Ladedauer mit 11 kW ca. 2:15 Stunden

Leergewicht 2.570 kg,

0-100 km/h: 3,7 s

Vmax: 295 km/h

Vmax elektrisch 135 km/h

elektrische Reichweite 70 - 73 km

Verbrauch kombiniert 1,7 - 2,0 l/100 km (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert 29,9 - 31,7 kWh/100km (WLTP).

Preis: ab 148.171 Euro

Kurzcharakteristik

Warum: weil im Cayenne alles steckt, was Porsche ausmacht

Warum nicht: weil nicht alles, was technisch möglich ist, auch sinnvoll ist.

Was noch: BMW Xdrive 50e, Mercedes GLE 400e PHEV

Wann kommen sie: ab sofort