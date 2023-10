Fahrzeuglogistik Effektiver mit digitaler Plattform

Autoflotten müssen regelmäßig von einem Ort zum anderen bewegt werden, sei es zu einem anderen Standort oder für Werkstattfahrten. Dies stellt Fuhrparkmanager vor große Herausforderungen in Bezug auf die Fahrzeuglogistik. Fahrermangel, starre Verträge und veraltete Prozesse haben diese Aufgabe lange Zeit zeitaufwändig und kostspielig gemacht. Früher war es in der Branche üblich, die Fahrzeugtransporte durch eigene Mitarbeiter oder Dienstleistungsunternehmen durchführen zu lassen. Oft wurden pro Fahrzeug zwei Fahrer eingesetzt: einer brachte das Leihfahrzeug zum Zielort und ein zweiter holte den Fahrer am Zielort ab und brachte ihn zurück zur Station. Es ist offensichtlich, dass dieser Prozess ineffizient war.

Fahrzeugüberführungen 2.0

Wie kann man also Autos kostengünstiger, effizienter, zuverlässiger, pünktlicher und sicher zum Zielort bringen? Hier kommen digitale Plattformen, wie die von Onlogist, ins Spiel. Das Hamburger Unternehmen betreibt einen Online-Marktplatz, auf dem Flottenmanager, Verleiher und Autohäuser mit Carmovern in Kontakt treten können, um Überführungen auf Knopfdruck zu erhalten. Durch einen datenbasierten Algorithmus können die Auftraggeber den optimalen Fahrpreis für jede Fahrt bestimmen. Bereits 80 Prozent aller Fahrten werden innerhalb der ersten 10 Minuten nach der Auftragsveröffentlichung vermittelt und der Rest in der Regel innerhalb von 24 Stunden. So können Fahrzeugflotten flexibel und standortunabhängig in ganz Europa bewegt werden.

Weitere Dienstleistungen, integrierte Schnittstellen

Darüber hinaus bietet Onlogist die Möglichkeit, zeitintensive organisatorische und administrative Aufgaben wie Versicherungsschutz, Schadensmanagement und Abrechnungen zu übernehmen. Der Marktplatz kann entweder über die bereitgestellte Plattform genutzt oder über Schnittstellen in eigene Unternehmenssysteme integriert werden. Auftraggeber können Fahrten einfach einstellen und auf dem Online-Marktplatz registrierte Carmover können diese bequem und schnell über eine mobile App für iOS und Android annehmen und verwalten. Aus tausenden gleichzeitig im System vorhandenen Aufträgen können Routen zusammengestellt und optimiert werden, um Shuttle- und Leerfahrten weitgehend zu vermeiden und CO2- sowie andere Umweltbelastungen zu reduzieren.

Anforderungen an Carmover

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor bei den Anforderungen an die Carmover, die ihre Dienste auf der Plattform anbieten. Sie müssen unter anderem einen Auszug aus dem Handelsregister oder einen Gewerbeschein, ein aktuelles Führungszeugnis, einen Führerschein und einen Personalausweis vorlegen. Außerdem wird eine Identitätsprüfung über IDnow durchgeführt. Eine Transporthaftversicherung wird über Onlogist in Zusammenarbeit mit Versicherungsanbietern angeboten.

Telematik minimiert Risiko

Durch den Einsatz moderner Technologien kann die Leistung verbessert und das Risiko minimiert werden. Dazu hat Onlogist eine Software entwickelt, die Live-Tracking, Telematik und digitale Protokollierung integriert. Neben Fahrzeugposition und -route können weitere Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsverhalten und Ablenkung durch Handynutzung während der Fahrt ausgewertet werden. Kunden können jederzeit den Status der Fahrzeugüberführung einsehen, werden rechtzeitig über außerplanmäßige Ereignisse informiert und können ihre Termine entsprechend planen. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von schnellen Reaktionszeiten und können im Falle von Verzögerungen oder Pannen kurzfristig eingreifen und gegebenenfalls ein Ersatzfahrzeug bereitstellen. Fahrzeugüberführungen werden dadurch besser planbar, sicherer und wirtschaftlicher.