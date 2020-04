So hilft die Branche

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

Bänder laufen noch im April an

Wer ein Nutzfahrzeug von Fiat Professional aus Lagerbeständen bis zum 30.6. kauft, soll von nicht näher benannten Kundenvorteilen in Höhe von bis zu 10.000 Euro profitieren. Außerdem besteht auch hier die Möglichkeit, im Fall einer Finanzierung in die Ratenzahlung erst nächstes Jahr einzusteigen.

So muss, wer sich bei den Pkw-Marken für ein finanziertes Neufahrzeug entscheidet, seine erste Kreditrate an die FCA Bank erst Anfang 2021 zahlen. Für Fahrzeuge aus Lagerbeständen ist das Darlehen zinslos, während für bereits zugelassene Pkw ein Zinssatz von 1,99 und bei neu konfigurierten Pkw von 2,99 % aufgerufen wird.

Mit dem Neustart des Handels steht die Autobranche vor dem Problem, ihre zum Teil üppigen Lagerbestände abzubauen. Um entsprechende Kaufanreize zu schaffen, hat Fiat Chrysler in Deutschland unter der Devise "Di pù - noch mehr" für die Marken Fiat , Abarth, Alfa Romeo, Jeep und Fiat Professional dazu ein Maßnahmenpaket ins Leben gerufen.

Zum Neustart des Autohandels bietet Fiat in Deutschland den Kunden eine Reihe von Anreizen.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw