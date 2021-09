Ladesäulen an Autobahnen

Teurer werden auch die Ausführungen mit dem größeren Akku (42 kWh) und 118 PS, die nun mit 26.050 Euro in der Preisliste stehen. Seit dem Marktstart vor rund einem Jahr bis zuletzt lag der Startbetrag bei 23.159 Euro. Das günstigste Cabrio kostet ab 28.571 Euro.

Mit mehr Ausstattung und höherem Startpreis geht der elektrische Fiat 500 ins neue Modelljahr. Die Basisvariante "Action" wartet nun mit Sitzbezügen aus Recycling-Material, innenliegender Antenne und zusätzlichem USB-C-Anschluss in der Mittelkonsole auf. Unverändert bleiben der 23,8 kWh große Akku und der 95 PS starke Antrieb. Der Preis für den zweitürigen Kleinstwagen steigt deutlich, von 19.798 Euro (alle Preise netto) auf nun 23.521 Euro.

