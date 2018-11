SUV hin oder her: Klassische Kombis wie der Volvo V60 sind in Fuhrparks immer noch gefragt.

Interview Stefan Weckbach ist bei Porsche für den Taycan verantwortlich. Er erklärt, was den Elektro-Sportler firmenwagentauglich macht Hyundai Kona Elektro Mit dem E-Auto von Frankfurt nach Paris – ein Selbstversuch Nissan Leaf Elektropionier in zweiter Generation im Alltagstest VW E-Crafter Erste Fahrt im großen Elektrotransporter

Stromnetz Auf deutschen Straßen fahren immer mehr Elektroautos. Wie viele verträgt unser Stromnetz, ohne zu kollabieren? Automobilzulieferer E-Autos in Massenproduktion, Vernetzung: Zulieferer müssen sich umstellen und neue Geschäftsfelder finden E-Autos der deutschen Hersteller Der VW-Konzern, BWW und Daimler haben große Pläne für eine elektrische Zukunft. Schon 2019 kommen die ersten langstreckentauglichen Modelle Fördermittel Bund und Länder fördern die Elektromobilität. Ein Überblick darüber, wo und wofür es Geld gibt Charge Here Intelligentes Lademanagement für den Fuhrpark Elektronisch bestellt, elektrisch geliefert Der Online-Supermarkt Picnic beliefert den Großraum Düsseldorf mit 50 Elektro-Transportern Streetscooter in der Praxis Wie Siemens BT und die Spedition Bezold mit dem E-Transporter klarkommen Brennstoffzelle Bis 2040 will Japan ohne Öl und Kohle auskommen. Stattdessen soll Wasserstoff über Brennstoffzellen sauberen Strom liefern

Inhalt firmenauto 12/2018: Elektromobilität: Stromnetz, Brennstoffzellentechnik, Zulieferer, Ladeinfrastruktur für Flotten etc - Diesel-Barometer - Winterreifenpflicht - Kaufberatung Volvo V60

Who is Who Pkw