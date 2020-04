Mit Engagement und finanziellem Einsatz helfen Unternehmen der Automobil- und Flottenbranche Menschen, die in der Corona-Krise in Not geraten.

Die Corona-Krise stellt eine riesige Belastungsprobe für unsere Gesellschaft dar. Firmen geraten in Schieflage, Menschen in Not. Auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Hilfsaktionen der Automobil-, Logistik- und Fuhrparkbranche. Wo bisher Autos vom Band liefen, werden nun Beatmungsgeräte gebaut. Woanders plötzlich Schutzmasken im Akkord genäht. Andere Hersteller stellen Hilfsdiensten Fahrzeuge zur Verfügung. Mit diesem Live-Ticker will die Redaktion von firmenauto all diese Maßnahmen würdigen und jenen Menschen und Unternehmen Respekt zollen, die weder Kosten und Mühen scheuen und teils ihre Gesundheit riskieren, um anderen zu helfen.

Seat

Beatmunsgeräte aus Scheibenwischermotoren

Wo eigentlich der neue Seat Leon vom Band laufen soll, werden nun mechanisierte Beatmungshilfen gebaut. So will Seat das schwer getroffenen spanische Gesundheitssystems unterstützen. Seit Beginn der Coronavirus-Krise wurden bei Seat bereits mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um mitzuhelfen, die Pandemie einzudämmen. Konkret ging es dabei um die Produktion von Materialien und Geräten, die von den Krankenhäusern stark nachgefragt werden – unter anderem eben Beatmungshilfen. Ein Team von Ingenieuren arbeitete mit Hochdruck an der Herstellung eines serienreifen Modells. Hierfür haben sie insgesamt 13 Prototypen entworfen und weiterentwickelt.

Foto: Seat Das Beatmungsgerät OxyGEN besteht aus mehr als 80 elektronischen und mechanischen Komponenten, darunter Zahnräder aus dem 3D-Drucker, Getriebewellen und ein umgebauter Scheibenwischermotor.

In Zusammenarbeit mit dem Prototypenspezialisten Protofy.XYZ entstand so in kürzester Zeit eine qualitativ hochwertige Beatmungshilfe, das OxyGEN. Diese innovative Lösung besteht aus mehr als 80 elektronischen und mechanischen Komponenten, darunter Zahnräder aus dem 3D-Drucker, Getriebewellen und ein umgebauter Scheibenwischermotor. Die strenge Qualitätskontrolle des fertigen Geräts umfasst auch eine Sterilisation mit UV-Licht.

Skoda

Hilfe in Tschechien

Skoda unterstützt in Tschechien Hillfsorganisationen, Gemeinden und freiwillige Helfer. Der Automobilhersteller hält mehr als 200 Autos sowie 150 Elektroroller des eScooter-Sharing-Dienstes ,BeRider‘ bereit. Mithilfe der Fahrzeuge werden unter anderem Medikamente ausgeliefert und Lebensmittel transportiert. Schon jetzt nutzen mehr als 20 Städte, Institutionen und Organisationen Fahrzeuge aus der gestellten Flotte, etwa die Stadt Brünn oder Hilfsorganisationen wie Caritas Tschechien, ADRA, das Rote Kreuz und Sue Ryder.

Foto: Skoda Mit Fahrzeugen und Finanzmitteln unterstützt Skoda die Bevölkerung in Tschechien.

Darüber hinaus stellt Skoda für Menschen und Soziale Dienste in den Regionen seiner tschechischen Standorte bisher finanzielle Direkthilfen in Höhe von zehn Millionen Tschechischen Kronen bereit. Alle Maßnahmen sollen den Verantwortlichen und Gemeinden helfen, beispielsweise Senioren mit Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten zu versorgen oder dringend benötigte medizinische Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Signal Design

Schautzausrüstung gegen den Virus

Eiegntlich ist Signal Design für die Folierung von Fahrzeugen bekannt. Jetzt hat der Hersteller für Flotten- und Filialbeschriftung Signal Design seine Produktion umgestellt. „Wir haben als Schutzmaßnahmen gegen den Coronavirus zahlreiche neue Produkte entwickelt. Diese zielen in erster Linie zum Schutz all derer, die trotz der aktuellen Situation noch arbeiten, so wie die Werkstätten und Autohäuser“, berichtet Sebastian Kreuzer Vertriebsleiter bei Signal Design und Mitglied der Geschäftsleitung.

Foto: Glomb Signal Design produziert nun auch Atemschutzmasken

Das Angebot umfasst laut Signal Design Hygieneartikel wie Mundschutz und Desinfektionsmittel, aber auch Aufkleber und Schilder, die die Kundschaft zur Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern anhalten. Ebenfalls im Sortiment: Plexiglasscheiben, die sich modular kombinieren lassen und so Längen von zwei bis zu mehreren Metern ermöglichen. So können Mitarbeiter und Kunden aktiv geschützt werden.

Michelin hilft Rettungskräften

Kostenloser Ersatz bei Reifenpanne

Reifenhersteller Michelin stellt für Fahrzeuge von Rettungsdiensten und Krankentransportern, die eine Reifenpanne haben, kostenlos Ersatzreifen zur Verfügung.

Foto: ACE Haben Rettungsdienste eine Reifenpanne, bekommen sie von Michelin kostenlose Ersatzreifen.

Fahrer eines Pannenfahrzeuges sollen sich bei der nächsten Euromaster-Filiale melden. Diese organisiert die Pannenhilfe entweder direkt in der eigenen Werkstatt oder über einen mobilen Pannendienst. Michelin will mit dieser zunächst auf 1.000 Reifen beschränkten Aktion die Arbeit der Rettungs- und Krankenfahrdienste im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen.

Mercedes-Benz

Hilfe bei Produktion Medizin-Equipment

Mercedes bietet Unterstützung bei der Produktion von medizinischem Equipment an. Mithilfe von 3D-Druckern könnte der Konzern einzelne Bauteile fertigen, die durch die derzeitige COVID-19-Pandemie in der Medizintechnik dringend benötigt werden. Schon heute stellt Mercedes-Benz jährlich mit 3D-Druckmaschinen bis zu 150.000 Bauteile aus Kunststoff und Metall her. Da die Bänder ruhen, könnten siese Kapazität nun vollständig genutzt werden.

Technisches Hilfswerk

Logistik für Bundesbehörden

Das THW übernimmt die Verteilung von zentral beschafften Schutzartikeln für die Organisationseinheiten des Bundes wie dem Auswärtigen Amt und der Bundespolizei. Für die fachgerechte Durchführung dieses Auftrags hat das THW zusätzlich zum bereits seit mehreren Wochen aktiven Krisenstab eine zentrale Koordinierungsinstanz Logistik (zKiL) eingerichtet. Die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte sind dadurch in der Lage, kurzfristig Schutzartikel aus Zwischenlagern abzuholen. Diese werden dann zentral erfasst, kommissioniert und innerhalb der Bundesverwaltung versandt. Beim Transport kommen auch „zivile“ Spediteure zum Einsatz, mit denen das THW Rahmenverträge abgeschlossen hat.

Foto: THW/Sascha Hellmann Der THW verteilt Hilfsgüter und Schutzausrüstung.

In den vergangenen Tagen haben die Logistikkräfte laut THW bereits größere Pack- und Verteilaktionen durchgeführt. Das Technische Hilfswerk ist bundesweit mit mehr als 850 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Corona-Einsatz. Sie richten mobile Diagnosestellen ein, bauen Behelfskrankenhäuser auf, transportieren Proben und leuchten Kontrollstellen an den Grenzen aus. Außerdem unterstützen THW-Fachberater Krisenstäbe in ganz Deutschland.

Autozulieferer in Frankreich

Beatmungsgeräte statt Autos

PSA will zusammen mit einer Allianz französischer Technikunternehmen und Automobilzulieferer 10.000 Beatmungsgeräte bauen. Mit dabei sind Air Liquide, Schneider Elektric und Valeo. Besonders letzterer Konzern ist mit Air Liquide Medical Systems fest in der Herstellung medizinischer Spezialgeräte verankert.

Foto: VICTOR>CAMESELLE Neue Aufgaben: Während der Corona-Krise baut PSA nicht nur Autos, sondern auch Beatmungsgeräte.

Nach Angaben der PSA-Gruppe (Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall) sind seit dem 22. März 2020 alle Ingenieure in Vollzeit beschäftigt um ihren Beitrag an der französischen Industrie-Task-Force zu leisten. Zudem stellt PSA Teile des Werks in Poissy zur Verfügung. Dort nach Konzernangaben eine Spezialwerkstatt mit 50 freiwilligen Mitarbeitern eingerichtet. Dort produziere PSA System relevante Komponenten, die im Anschluss an Air Liquide zur Montage und Endkontrolle am Industriestandort von Air Liquide Medical Systems in Antony geliefert werden.

Warehousing1

Lagerplatz für Corona-Helfer

Das auf die Online-Vermittlung von Lagerflächen spezialisierte Berliner Start-up Warehousing1 hat ein Corona Aid Program auf die Beine gestellt. Die Technologie-Plattform mit einem Netzwerk von mehr als 300 Partnerstandorten in ganz Deutschland wendet sich dabei an gemeinnützige Organisationen sowie an Firmen, die nachweislich gemeinnützige Projekte im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise umsetzen. Diese dürfen ihre Hilfsgüter auf bis zu 100 Europaletten für ein Monat kostenlos einlagern. Stichtag ist dabei der 1. Mai 2020.

Foto: stock.adobe.com/sveta Bis zu 100 Pletten können Helfer bei Warehousing1 kostenlos lagern.

Bei Waren, die beispielsweise temperiert gelagert werden müssen, besonders schwer sind, mehr Platz als eine Europalette benötigen oder auch bei Gefahrgut gebe es allerdings eine Einzelfallprüfung.

Versandhaus Alibaba

Beatmungsgeräte für Europa

Die Alibaba Foundation und die Jack Ma Foundation spenden nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Masken sowie weitere medizinische Hilfsmittel, wie etwa Corona-Testkits, um Europas Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen. Die ersten 800 Beatmungsgeräten sowie weiteres medizinisches Equipment sind aktuell auf dem Flughafen Lüttich in Belgien angekommen. Weitere Lieferungen sollen folgen.

Foto: Alizila Der chinesische Online-Gigant Alibaba unterstützt Europa in der Corona-Krise.

Belgien, der europäische Partner der von Alibaba geführten elektronischen Welthandelsplattform (eWTP), spielt dabei eine wichtige Rolle bei dieser Hilfsaktion. Das Logistikzentrum des Flughafens Lüttich ermögliche die effiziente Verteilung der gespendeten medizinischen Güter nach Europa, heißt es seitens Alibaba.

Lebensmittelkonzern San Lucar

Obsttüten für Transportfahrer

Die SanLucar-Gruppe hat mit ihren Partnern, den landwirtschaftlichen Erzeugern Fresaflor, Llusar und Poveda eine Aktion ins Leben gerufen, um Lkw-Fahrern zu danken. Jeder erhält laut San Lucar an den Be- und Entladeplattformen in Spanien, Deutschland und Österreich ein Paket mit frischem Obst, Wasser und einem kleinen Geschenk.

Foto: SanLucar Vitamine für Lkw-Fahrer: Obsttüten von San Lucar

"Wir bei SanLucar sind uns der Herausforderung bewusst, vor der die Transportunternehmen momentan stehen: lange Schlangen an den Grenzübergängen und Bars und Restaurants entlang der Strecke sind geschlossen. Dennoch machen sie weiter und wissen, wie essentiell ihre Arbeit ist“, sagt Stephan Rötzer, Gründer und Eigentümer der SanLucar-Gruppe. Es sei wichtig, sich vor allem jetzt gegenseitig zu unterstützen „in einer Situation, in der die gesamte Wertschöpfungskette im Lebensmittelsektor eine hervorragende Arbeit bei der Versorgung des Marktes mit so grundlegenden Gütern wie Obst und Gemüse leistet.“