Audi, Mercedes, Ford & Co testen

test drive Elektromobilität Audi, Mercedes, Ford & Co testen

Bereits zum zweiten Mal fand in Fulda der test drive statt. Auch in diesem Jahr konnten wieder jede Menge wieder E-Autos und Plug-in-Hybride getestet werden. Eindrücke vom test drive finden Sie in der Fotoshow.

firmenauto test drive 2021 Zweiter Aufschlag in Fulda

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021