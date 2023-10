Rückblick firmenauto test drive Schwäbisch Hall „Am Puls der Zeit“

Im Anschluss an den Flottentag von Signal Design ging der firmenauto test drive an den Start. Mit dabei: Rund 60 Fuhrparkverantwortliche und 26 Modelle von 18 Herstellern. Darunter Highlights wie der Porsche Taycan GT und der Lotus Eletre. Die schönsten Impressionen von der Veranstaltung finden Sie in der Fotoshow.

Der Andrang war groß – und gleich nach der Begrüßung durch ETM-Geschäftsführer, Oliver Trost, bildete sich eine lange Schlange an der Schlüsselausgabe. Schließlich galt es, die Zeit so gut wie nur möglich zu nutzen, und zahlreiche Testfahrten durchzuführen. Die große Nachfrage in der Branche machte deutlich, wie wichtig die Veranstaltungsreihe firmenauto test drive für Firmen-Flotten ist. „Das ist eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Modelle auf dem Markt im engen Vergleich zu fahren. Wir beobachten, dass die Car Policies in Unternehmen immer weiter geöffnet werden und entsprechend auch zahlreiche Importmarken zum Zug kommen“, erklärt Martin Urban von Alphabet Fuhrparkmanagement.

Wettbewerbsfähiger Fuhrpark

Zahlreiche Unternehmen sind ständig auf der Suche nach umweltfreundlicheren und effizienteren Fahrzeugen, um ihre betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Der firmenauto test drive bietet die Gelegenheit, sich über die aktuellen technologischen Entwicklungen in der Automobilbranche zu informieren. „Hier bekomme ich ein Update von den neuesten Modellen am Markt“, bestätigt Thomas Görgens von Beachdesign.

Flotte auf Elektromobilität umstellen

Das gilt vor allem vor dem Hintergrund weiterer CO₂-Einsparungen, wie zum Beispiel beim Energieversorger Bayernwerke Netz. „Wir haben als Energieversorger die Aufgabe unsere Flotte auf Elektromobilität umzustellen und hier habe ich querbeet viele Hersteller, deren Fahrzeuge ich in aller Ruhe Probefahren kann“, sagt Christoph Hendlmeier von der Bayerwerke Netz.

Immer Firmen nehmen ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt ernst und stellen die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft ihrer Flotten. Und der firmenauto test drive bietet die Change, potenzielle Fahrzeuge auszuprobieren und zu bewerten, ohne die üblichen zeitaufwändigen Besuche bei verschiedenen Autohändlern. Dies beschleunigt den Evaluierungsprozess und hilft bei der Auswahl der besten Fahrzeuge für den Fuhrpark. „Nirgendwo hat man die Möglichkeit in so kurzer Zeit, so viele E-Fahrzeuge zu testen, wie auf dem test drive. Auf der Veranstaltung kann ich neue Eindrücke sammeln, welche Fahrzeuge für unsere Pkw-Flotte geeignet sind“, sagt Daniel Brenneise, Geschäftsführer von Fruchthof Nagel.

„Tolles Event zum Netzwerken“

Doch der firmenauto test drive kann mehr: Das Event ist darüber hinaus eine Plattform für Fuhrparkverantwortliche, sich über Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Evdokia Vogt von der Eberspächer Gruppe bringt es auf den Punkt: „Tolles Event zum Netzwerken, neue Kollegen kennenzulernen und live zu testen.“