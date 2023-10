Umfrage zur betrieblichen Mobilität Neue Perspektiven sind gefragt

Ihre Unterstützung zählt: Wie kommen Sie zur Arbeit? Wie sind Sie dienstlich unterwegs und warum? Gemeinsam mit GLS Mobility startet der Bundesverbands Betriebliche Mobilität eine Umfrage, in deren Fokus es um die persönlichen Sichtweisen von Mitarbeitern geht. Hier geht's direkt zur Umfrage .

Die betriebliche Mobilität ist ein viel diskutiertes Thema, das durch zahlreiche Untersuchungen und Studien beleuchtet wird. Doch ein Aspekt kommt meist zu kurz: Wie denken die Menschen in Deutschland über das Thema „Betriebliche Mobilität“? Also wie ist die Sichtweise der Menschen, die das Thema Mobilität persönlich betrifft? Wie kommen sie zur Arbeit, wie sind sie dienstlich unterwegs und warum? Diese Aspekte sind wichtig, wenn über die Entwicklung der Mobilität in Unternehmen diskutiert wird.

Trendstudie will Mobilitätsverhalten erfassen

Die neue Studie des Mobilitätsverbandes „BBM Mobility-Survey – die Trendstudie zur Mitarbeitendenmobilität des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e.V. in Zusammenarbeit mit der GLS Mobility GmbH“ geht genau diesen Fragen nach. Sie erfasst das Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden in Deutschland und untersucht nicht nur, welche Strecken auf dem Weg zur Arbeit zurückgelegt werden, sondern vor allem auch das Warum. Die repräsentative Studie soll dann ein differenziertes Bild ermöglichen und aufzeigen, wie Unternehmen auf dem Weg zur Mobilitätswende aktiv werden können.

Ihre Meinung und Erfahrung zählt

Der Verband ruft dazu auf, die Studie zu unterstützen. Dies geht einfach: Laden Sie bitte alle Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zur Teilnahme an der Studie ein und bitten Sie darum, die kurzen Fragen zu beantworten. Teilen Sie diese Information bitte im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und Ihrer Netzwerke mit anderen. Die Befragung wird anonym und datenschutzrechtlich unbedenklich durchgeführt. Durch die Unterstützung und Mitwirkung an der Studie leisten Sie also einen wertvollen Beitrag, auch zum politischen Diskurs rund um Mobilitätsthemen.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie werden im Rahmen der kommenden nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität präsentiert. Alle Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Hier gelangen Sie direkt zur Befragung, die etwa 10 Minuten Zeit benötigt.