firmenauto test drive Highlights im Rückblick

375 Teilnehmer, 1.250 Testfahrten an sechs Stationen quer durch die Republik – der firmenauto test drive war 2023 ein voller Erfolg. Die Highlights in der Bildergalerie.

Rekord bei den firmenauto test drives in 2023: Insgesamt nahmen 375 Flottenverantwortliche an einem der Tages-Events teil, die in Heiligenhaus, Leipzig, Hannover, Fulda, Schwäbisch Hall und als Premiere auf der IAA Mobility in München stattfanden. Immer mit dabei waren zwischen 28 und 30 aktuelle Modelle aus zahlreichen Fahrzeugklassen von etwa 12 Herstellern. Darunter auch Highlights wie Porsche Taycan, Lotus Eletre oder Kia EV9. Dennoch ist das klassische Dienstwagensegment nicht zu kurz gekommen, etwa mit dem Cupra Born, dem MG4, dem Opel Astra oder dem Skoda Enyaq. Wie die kurze Aufzählung aufzeigt, lag der Fokus auf Hybrid- und E-Fahrzeugen. Hier sehen Sie, welche Modelle 2023 am Start waren.

Termine für 2024 stehen fest

Das firmenauto-Team erwartet auch für 2024 bis zu 30 unterschiedliche Modelle aus allen Segmenten, zum größten Teil mit E-Antrieb. Die Termine und Locations für 2024:

16. Mai in Heiligenhaus

23. Mai in Leipzig

28. Mai in Hannover

09. Oktober im Raum Stuttgart

15. Oktober in Fulda

22. Oktober in München

Das sagen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Der firmenauto test drive ist eine einmalige Gelegenheit für Flottenverantwortliche, um Kollegen und Kolleginnen zu treffen, über die jüngsten Entwicklungen im Fuhrpark zu diskutieren, brandneue Fahrzeugmodelle ohne Zeitdruck zu testen und auch noch spannende Vorträge rund um die Elektromobilität mitzunehmen. Das bestätigen auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

"Das Konzept vom test drive überzeugt uns. Sonst haben wir als Fuhrparkverantwortliche nicht die Möglichkeit, Fahrzeuge unmittelbar zu vergleichen. Im besten Fall liegen Tage dazwischen - hier können wir von einem Fahrzeug ins nächste steigen und uns einen kompakten Überblick verschaffen", sagen Stephanie Beyer und Eileen Klepel von der Elster Werke GmbH.

"Derzeit kommen sehr viele neue Modelle und Innovationen auf den Markt, da ist es unglaublich wichtig, sich gut zu informieren und einen Überblick über den Markt zu verschaffen", erklärt Markus Gormanns von DSD Diakonische Soziale.

"Es waren einige Fahrzeuge dabei, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und die mich sehr positiv überrascht haben", sagt Thorsten Geißler von PCS Professional Conference.

„Eine tolle Möglichkeit zum Beispiel Verarbeitung oder Infotainmentsysteme von unterschiedlichen Fahrzeugen direkt zu vergleichen“, erklärt Testfahrer Dustin Vieren von Carglass.

"Mit dem test drive verschaffe ich mir ein Update über das Angebot am Markt", sagt Rico Antoniewicz von der MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH. "Die Umwelt steht zwar im Fokus, doch wirtschaftlich muss der Einsatz der Fahrzeuge trotzdem sein." Sein Fazit nach zahlreichen Testfahrten: "Elektro kann Spaß machen".

„Es geht auch darum, den Nutzern im Unternehmen kompetent Auskunft geben zu können“, meint Eva Bayer von AlixPartners.

„Ich lerne mit jedem weiteren Auto dazu“, freut sich Jörg Schönberg von JT International Germany.

„Ich bin von einigen Fahrzeugen sehr angenehm überrascht. Toll auch der direkte Kontakt zu den Herstellern, um sich zu informieren“, meint Marcel Neurode von FCF Holding.

"Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit nach neuen Fahrzeugen Ausschau zu halten, die in unser Portfolio passen könnten", sagt Uwe Schultz, Fuhrparkmanager der swb AG.