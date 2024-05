test drive Heiligenhaus Jetzt geht‘s los

Die Frühjahrstour des firmenauto test drive startete in Heiligenhaus. Mit dabei: 63 Fuhrparkmanager und 32 Modelle von 21 Herstellern. Erste Eindrücke gibt es in der Bildergalerie.

China, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan, Schweden, Spanien und die USA – das klingt nach einer kleinen Weltreise, spiegelt aber die Bandbreite der am firmenauto test drive teilnehmenden Hersteller wider. Diese stellen insgesamt 32 aktuelle Modelle für ausgiebige Testfahrten zur Verfügung. Darunter 26 rein batterieelektrische Fahrzeuge, 4 Hybride und zwei Verbrenner. Vom Kleinwagen über die Kompaktklasse bis hin zum Premium-SUV sind nahezu alle Segmente vertreten. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder eine große Markenvielfalt anbieten zu können. So sind erstmals die Marken Cadillac, Lucid und Maserati mit ihren aktuellen Modellen vor test drive-Flottenpublikum am Start“, erklärt Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags.

Direkter Vergleich verschiedener Fahrzeuge

Wo sonst haben Fuhrparkmanager die Möglichkeit, einen Elektro-Mini, einen Q7 TDI und danach einen MG3+, einen Opel Astra oder einen Alfa Tonale zu testen? Und dann vielleicht noch den Jeep, den Smart #3 oder den Lucid Air bei einer Probefahrt unter die Lupe zu nehmen? Doch diese kurze Aufzählung ist bei weitem nicht alles, was den Teilnehmern des firmenauto test drive geboten wird (die vollständige Liste der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge finden Sie hier).

Konzept vom test drive überzeugt

„Das Konzept des test drive überzeugt. Hier kann ich verschiedene Fahrzeuge testen und muss nicht umständlich bei den Händlern anfragen. Außerdem kommt man direkt mit den Herstellern in Kontakt“, sagt Spiridon Bussakis vom Unternehmen Henkelhausen. Jan Zimmermann von Fact ergänzt: „Bei der Probefahrt kann ich über den automobilen Tellerrand hinausschauen und Fahrzeuge testen, mit denen ich sonst nicht in Berührung komme“. „Die Möglichkeit, so viele Fahrzeuge zu fahren und erste Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln, ist bei test drive gegeben“, betont Peter Alff von der PVS Holding. „Das ist auch wichtig, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Auswahl zu beraten.“

E-Mobilität in Firmen wird immer dringender

Wie einige Teilnehmer berichteten, steht E-Mobilität bei den Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Wer den Markt und die Vor- und Nachteile der einzelnen Fahrzeuge nicht kennt, kann die Mitarbeiter nicht vernünftig beraten. Schließlich tut sich unglaublich viel im Markt. Hier bietet der firmenauto test drive die richtige Plattform, um sich zu informieren. „Das Konzept zwischen Look & Feel und den Vorträgen ist wirklich gut“, erklärt Marcel Schäfer von Yncoris. Wir haben bereits intensive Gespräche mit einem Anbieter geführt. Außerdem ist die Organisation super und sehr kundenorientiert.

Experten über E-Mobilität und Flottenmanagement

Neben den Probefahrten standen auch zwei Fachvorträge auf dem Programm des test drives. Der erste Vortrag von Robin Schmitz (Deutsche Leasing) beschäftigte sich mit dem Thema „Schon bereit für E-Mobilität?“ Der zweite Vortrag von Marcus Federhoff (Fleethub) beschäftigte sich mit dem Thema Flottenmanagement und wie die Digitalisierung zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit beitragen kann.

test drive Heiligenhaus verpasst?

Kein Problem: Insgesamt macht der firmenauto test drive noch in fünf Städten Station. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich an unter: