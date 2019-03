firmenauto test drive Termine 2019 stehen fest

Flottenmanager dürfen sich auf über 230 Aussteller und ein umfangreiches Fachprogramm mit etwa 50 Vorträgen, 20 Workshops (zum Teil mit Zertifikaten) sowie zahlreiche Roundtable- und Experten-Gespräche freuen. Das Programm deckt dabei ein breites Spektrum an Themen unter anderem in den Rubriken Elektromobilität, Digitalisierung, Nutzfahrzeuge und Internationales Flottenmanagement ab.

Auch firmenauto ist als Aussteller dabei. Schauen Sie an unserem Stand (Halle 8a Nr. N13A) vorbei und melden Sie sich beispielsweise direkt zum "firmenauto TestDrive" (15.10. in Siegen und 18.10. in Schwäbisch Hall) an. Die Tagesveranstaltung mit herstellerübergreifenden Testfahrten gehört zu den festen Terminen der Flottenbranche.

Netzwerk-Area von "Flotte!" neu angeordnet

Bei der vierten Auflage von "Flotte! Der Branchentreff" können sich Fuhrparkentscheider in einer Netzwerk-Area mit Kollegen und Geschäftspartnern austauschen. Im vergleich zu 2018 ist die Ausstellungsfläche um etwa zehn Prozent gewachsen. Auf zwei Hauptbühnen erwartet das Publikum noch mehr Vorträge und Fachinformationen als im Vorjahr. In der nun über 2.500 Quadratmeter großen Netzwerk-Area findet am ersten Tag der große Netzwerkabend mit Live-Musik statt. Ein weiteres Highlight der Messe ist unser prominenter Gast. Mit Claus Theo Gärtner kommt am 20. März eine TV-Legende nach Düsseldorf. In 300 Folgen war Gärtner als Privatermittler Matula in "Ein Fall für zwei" zu sehen.

Jetzt anmelden!

Die vierte Auflage von "Flotte! Der Branchentreff!" findet am 20. und 21. März 2019 in der Messehalle 8a in Düsseldorf statt. Weitere Informationen und News rund um die Messe finden Sie unter www.derbranchentreff.de.