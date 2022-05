Die Elektro-Nutzfahrzeug-Palette von Ford bekommt Zuwachs: Auf den großen E-Transit folgt der kompaktere E-Transit Custom und dessen Personentransporter-Pendant E-Tourneo Custom. Seine offizielle Premiere feiert der zweite Ford Elektro-Transporter zur IAA Transportation im September, dann ist auch mit konkreten Daten zum Motor und der Batterie zu rechnen.

Foto: Ford Mit Pro Power Onboard können externe Arbeitsgeräte über eine Steckdose im Fahrzeug mit Strom versorgt werden.

Aktuell gibt sich Ford noch bedeckt, lediglich die voraussichtliche Reichweite wird mit bis zu 380 Kilometern angegeben. Mit Pro Power Onboard sollen gegen Aufpreis Kühlmaschinen oder externe Arbeitsgeräte wie Sägen, Schlagbohrer und Co. über eine 230-Volt-Steckdose im Fahrzeug mit Strom aus der Antriebsbatterie versorgt werden. Die Anhängelast soll vergleichbar mit den Diesel-Versionen ausfallen.

Ford E-Transit Test (2022) E-Transporter mit viel Service

Infrastruktur und Co. mit Ford Pro

Lesen Sie auch

Automarken Ford

E-Transit Custom und E-Tourneo Custom sollen vollständig in das sogenannte Ford Pro Eco-System integriert werden. Damit will Ford den Kunden passende Software-, Lade-, Service- und Finanzierungslösungen aus einer Hand bieten. Durch das in die Fahrzeuge integrierte FordPass Connect-Modem sollen außerdem Wartungs- und Reparaturarbeiten intelligent gesteuert und so Ausfall- und Standzeiten reduziert werden.

Die Produktion der neuen E-Transporter startet laut Hersteller in der zweiten Jahreshälfte 2023 im Werk Kocaeli in der Türkei, 2024 will Ford dann mit den nochmal kompakteren E-Transit Courier / E-Tourneo Courier nachlegen. Das Ziel: den kompletten Konzern bis 2050 CO2-neutral aufstellen. In Europa will Ford gar 2035 schon nur noch Zero-Emission-Fahrzeuge verkaufen und CO2-neutral in den Werken, der Logistik und in Bezug auf die Zulieferer agieren.