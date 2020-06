Darüber hinaus nimmt Ford die Handschalt-Varianten der Modelle mit dem 1,5-Liter-Benziner aus dem Programm. Die Motoren mit 150 PS und 182 PS gibt es nur noch in Kombination mit der Achtstufenautomatik. Die Preise liegen bei 24.201 Euro beziehungsweise 26.134 Euro.

Die Preise für den 125-PS-Variante starten bei 19.201 Euro (alle Preise netto), was einem Aufschlag von 294 Euro gegenüber dem gleich starken Motor ohne E-Unterstützung entspricht. Den Verbrauchsvorteil gibt der Hersteller mit 0,2 Litern an (4,4 statt 4,6 l/100 km). Die starke Ausführung - ohne direktes Vergleichstriebwerk - gibt es ab 22.731 Euro.

