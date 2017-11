Das Rezept ist denkbar einfach: Man nehme einen Ford Ka+ in einer von sechs ohnehin erhältlichen Außenfarben, lackiere Dach, Spiegel, Kühlergrill und 15-Zoll-Leichtmetallfelgen ebenfalls in Schwarz und fertig ist die „Black Edition“. Dazu gibt es noch einen Dachspoiler in Wagenfarbe und schwarze Design-Streifen auf der Tür.

Mit 10.588 Euro ist die schwarze Ka+ knapp einen Tausender teurer als ein normaler Ka+ mit „Cool&Sound“-Paket, das zum Beispiel Radio und Klimaanlage beinhaltet. Diese Dinge sind auch in der „Black Edition“ an Bord. Technisch basiert der Ka+ auf dem alten Fiesta und kommt mit mindestens 51 kW/70 PS daher.