Ford Produktstrategie Mehr Crossover-Modelle

Kurz vor Jahresende sorgt Ford für einen Paukenschlag. Bereits in einem Jahr, Anfang 2024, wollen sich die Kölner komplett neu aufstellen und sich kurzfristig von allen klassischen Pkw-Modellen verabschieden. Mit einem aktuellen Anteil von nur noch sechs Prozent am europäischen Pkw-Markt sieht sich Ford gezwungen, seine Strategie grundlegend zu ändern. Zum Vergleich: VW kommt noch immer auf einen Marktanteil von 25 Prozent, Stellantis auf gute 22 Prozent.

Kontinuierlich sinkende Verkäufe und erodierende Magen machen das traditionelle Pkw-Geschäft für den Traditionshersteller zunehmend unrentabel. Und so hat der Autobauer das Aus für seinen Kleinwagen Fiesta nach 47 Jahren Bauzeit für nächsten Sommer bereits bekanntgegeben. Auch der Mondeo hat längst sein Todesurteil erhalten. Und jetzt meldet Ford sogar das Ende des ewigen Golf-Konkurrenten Focus, der einst 1998 den Escort beerbte, für 2025. Damit schwenken die Kölner die weiße Flagge und ziehen sich nahezu kampflos aus dem ewigen Dreikampf mit den beiden anderen Volumenanbietern in Deutschland, VW und Opel, zurück.

Lesen Sie auch

Ford Bronco Heritage Edition Auf alt getrimmt

Unter dem eher nichts und alles sagenden Marketing-Claim "Adventurous Spirit" kündigt Ford eine völlige Neupositionierung seines Kerngeschäfts an. Übersetzt heißt der Slogan so viel wie "die Lust am Abenteuer" und beschreibt damit den künftigen Ford-Weg. Der hat viel mit typischen US-Modellen zu tun, die das amerikanische Lebensgefühl vermitteln und die Ford nun wohl vermehrt über den großen Teich nach Europa holen will. Dazu zählen aktuell neben dem kernigen Offroader Bronco (ab Frühjahr 2023) und dem Pick-up Ranger (ab sofort) auch Ikonen wie der neue Mustang. Der vollelektrische F-150 Lightning soll nach derzeitigem Stand nicht nach Europa kommen.

"Wir wollen keine verwechselbaren Produkte mehr bauen und nicht mehr langweilig sein", ist die bemerkenswerte Botschaft von Christian Weingärtner, Managing Direktor Ford Deutschland, die Ford vom Massenhersteller zum Nischenanbieter machen könnte.

Ford Neuer Ranger ab Ende 2022

Ganz so radikal wird das Wendemanöver dann aber wohl doch nicht ausfallen. An der postulierten Elektrifizierungsstrategie wird sich laut Ford nichts ändern. Der Plan steht: Bis 2030 sollen alle Ford komplett unter Strom stehen. Auch der Nutzfahrzeugsektor wird zunächst von den neuen Plänen verschont. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Geschäfts bleiben weiterhin die angesagten SUV- und Crossover-Modelle, bei denen Hersteller erfahrungsgemäß weniger Rabatte einräumen müssen als bei Fiesta & Co.

Ford will seine Produkte künftig auf vier Säulen verteilen. Unter der Marketing-Haube "Wild Performance" sortieren sich sportliche Modelle wie der Mustang oder der Mustang Mach E ein. Am anderen Ende des neuen Stammbaums steht die Gruppe der extremen Abenteurer wie Bronco und Ranger Raptor, die Ford in Zukunft unter "Ultimate Outdoor" führt. Von beiden Gruppen versprechen sich die Kölner eher Image als Stückzahlen. Profit soll in den beiden anderen Sparten erzielt werden. Unter "Urban Escape" laufen künftig zum Beispiel die erfolgreichen, kompakten SUV und Crossover Kuga sowie Puma. In der Klasse "Active Adventure" fahren dann die großen SUV vom Schlage eines Explorers.

Lesen Sie auch

Ford E-Tourneo Custom Elektrisch für neun

Die Belegschaft und der Handel sind bereits von den neuen Plänen unterrichtet und reagieren bislang wohl eher irritiert als euphorisch. Schließlich droht ein Großteil des traditionellen Geschäfts ersatzlos wegzubrechen. Wenn bisherige Quotenbringer wie Fiesta und Focus wegfallen, die vor allem auch beim Geschäftswagenleasing für sicherere Umsätze sorgten, müssen andere in die Bresche springen. Und die stehen in den Startlöchern.

Zwei Milliarden Dollar hat Ford in den Aufbau und die Modernisierung des neuen sogenannten Cologne Electrification Centers in Köln-Niehl investiert. Im CEC, dem ersten Ford-Werk in Europa für Elektrofahrzeuge, wird im nächsten Jahr ein derzeit noch namenloser, kleinerer Crossover vom Band laufen. Ihn entwickelt Ford gemeinsam mit VW. Der vollelektrische Ford Puma wird ab 2024 dagegen im rumänischen Werk Craiova produziert. 2024 folgt ein etwas größerer E-Crossover als Kuga-Ersatz, ebenfalls in Co-Produktion mit Wolfsburg. Beide sind dazu verdammt, vom Start an zu punkten, sonst könnte für Ford die neue Lust am Abenteuer schnell vergehen.