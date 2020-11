Außerdem Premiere auf dem deutschen Markt feiert die Ausstattungslinie Limited. Sie war bis dato nur in Großbritannien und Irland zu haben und setzt auf Komfort-Features wie Sitzheizung, Scheinwerfer-Assistent und Regensensor. Äußerlich ist der Transit Connect Limited zudem an 16-Zoll-Leichtmetallrädern und in Wagenfarbe lackierten Außenspiegeln, Türgriffen und Seitenverkleidungen zu erkennen.

Der kompakte Stadtlieferwagen Transit Connect erfährt eine technische Auffrischung: Das meistverkaufte Modell der Baureihe – der Kastenwagen mit 2,66 Meter kurzem Radstand – verbraucht damit ab sofort nur noch 4,1 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Voraussetzung hierfür ist die Wahl des Sechsgang-Schaltgetriebes in Kombination mit dem 1,5-Liter-Dieselmotor, den Ford als EcoBlue bezeichnet und gemeinsam mit rollwiderstandsoptimierten Reifen ausliefert. Optional ist der Transit Connect laut der Angaben des Herstellers auch mit einer Achtgang-Automatik, dem EcoBlue-Diesel mit 75 oder 100 PS sowie einem Einliter-Turbobenziner mit 100 PS zu haben.

Ford spendiert dem kompakten Stadtlieferwagen Transit Connect ein Update. Die Nutzlast erhöht sich so auf maximal 907 Kilogramm, der Verbrauch sinkt auf bis zu 4,1 Liter Diesel pro 100 Kilometer.

