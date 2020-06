Neben dem Caddy/Transit Connect sind weitere gemeinsame Nutzfahrzeugmodelle geplant. Ab 2022 wird der Pick-up VW Amarok die Plattform des Ford Ranger nutzen und im gleichen Werk in Südafrika gebaut werden. Darüber hinaus ist auch ein gemeinsames Modell in der Ein-Tonnen-Transporterklasse angekündigt.

Ford baut die Neuauflage seine Kleintransporters Transit Connect in Kooperation mit Volkswagen . Das auch als Pkw angebotene Einstiegsmodell der Nutzfahrzeugfamilie basiert ab 2021 auf der Plattform des frisch erneuerten VW -Lieferwagens Caddy. Beide Modelle sollen ab Ende des Jahres in Polen gebaut werden, wie die Unternehmen nun im Zuge der Unterzeichnung des bereits 2019 angekündigten Kooperationsvertrags bekannt gaben.

Unter dem Blech des Ford Transit Connect steckt künftig ein bisheriger Wettbewerber. Auch bei zwei weiteren Nutzfahrzeugen der Marke ist ein Partner an Bord.

