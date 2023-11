Fuhrparkmanagement So gelingt die Energiewende

Firmenflotten spielen in Deutschland eine wichtige Rolle beim Umstieg auf E-Mobilität. Laut einer Studie von Transport & Environment (T&E) entfielen im Jahr 2022 in Deutschland drei Viertel der CO2-Emissionen aller Neuwagen auf gewerbliche Fahrzeuge. Das liegt auch daran, dass mit Firmenfahrzeugen im Durchschnitt doppelt so viele Kilometer gefahren werden. Immerhin nutzt knapp ein Drittel der E-Dienstwagenfahrer, laut EV-Driver-Report 2023, ihren Wagen auch privat.

Passende Lösung für Flotten

Wie die Zahlen zeigen, gibt es in Sachen Dekarbonisierung des Fuhrparks noch viel Luft nach oben. Um alle Potenziale zu heben und die passenden Lösungen für das eigene Unternehmen zu finden, müssen Fuhrparkverantwortliche in der Regel zahlreiche Herausforderungen meistern. Unterstützung verspricht nach eigenen Angaben das neue Programm "Accelerate to Zero", kurz A2Z, von Shell Fleet Solutions.

Kostenlose Webinare, CO2-Rechner und mehr

Mit kostenlosen Inhalten zum Thema Dekarbonisierung in Form von Webinaren oder Einladungen zu Events mit Branchenexperten sowie speziellen Programmen und Produkten, wie dem interaktiven CO2-Rechner, wird Flottenbetreibern das Rüstzeug für einen effektiven Plan an die Hand gegeben. Erfahren Sie mehr unter: www.shell.de/a2z

Foto: Shell Recharge Solutions Silke Evers, Head of Fleet Solutions DACH, Shell Recharge Solutions.

Wie groß die Tragweite einer nachhaltig aufgestellten Flotte für emissionsärmere Zukunft ist, verdeutlicht der jährliche EV-Driver-Report von Shell Recharge Solutions zeigt, dass die Elektromobilität auch in Firmenflotten sukzessive Einzug hält. Ganze 98 Prozent der E-Fahrzeuge in Firmenflotten sind laut Report Neuwagen. Auch der Bericht des europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) bestätigt diese Entwicklungen: Dessen Analyse zeigt, dass im Juni 2023 europaweit erstmals mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge neu zugelassen wurden.

Leasingangebote für Elektroautos im Durchschnitt 69 Prozent teurer

Es bedarf hier einer gemeinsamen Anstrengung aller involvierten Gruppen: Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss konsequent vorangetrieben werden. Es müssen gezielte Anreize für Mitarbeitende geschaffen werden, umzusteigen. Gleichzeitig muss mit verschiedenen Mythen rund um die Nutzung von E-Fahrzeugen aufgeräumt werden. Flottenmanager sollten den Mitarbeitenden E-Fahrzeuge anbieten, die in Reichweite und Ausstattung auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Industrie muss auf die steigende Nachfrage nach E-Neuwagen reagieren, um Lieferzeiten zu verkürzen. Auch beim Leasing von Firmenfahrzeugen ist ein Umdenken erforderlich. Eine Studie von T&E vom Februar dieses Jahres hat ergeben, dass Leasingangebote für Elektroautos im Durchschnitt 69 Prozent teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Das bedeutet, dass rein finanziell ein Dienstwagen mit konventionellem Verbrennungsmotor deutlich attraktiver erscheint.

Fest steht jedoch, dass die Elektrifizierung der Firmenflotten hoch auf der Agenda der Fuhrparkmanager steht und der Trend eindeutig ist. Denn gerade Firmenflotten spielen in Deutschland eine tragende Rolle beim wichtigen Umstieg auf E-Mobilität.