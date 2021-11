Plug-in plus Wasserstoff

Opel Vivaro-e mit Brennstoffzelle Plug-in plus Wasserstoff

Im kommenden Jahr will Gaussin eine zivile Variante des H2 in Serie produzieren, bei dem der Wasserstoffvorrat für 800 Kilometer reichen soll. Alternativ ist die E-Antriebsplattform mit Wechselakku kombinierbar. Die Batterie soll 400 Kilometer Reichweite bereitstellen, der Akkutausch lediglich 3 Minuten dauern.

Der straßenzugelassene H2 Rennlaster mit geschlossenem Kastenaufbau und großzügiger Bodenfreiheit ist mit einem zweimotorigen Allradantrieb mit 600 kW/816 PS Leistung ausgerüstet. In Abstimmung mit den Rennregularien wird die Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h begrenzt. Für die Energieversorgung sind eine 82 kWh große Puffer-Batterie sowie ein Brennstoffzellenpaket mit 380 kW verantwortlich. Dank eines 80 Kilogramm fassenden Wasserstofftanks soll die Brennstoffzelle Strom für 250 Kilometer unter Rennbedingungen bereitstellen. Das Nachtanken dauert 20 Minuten.

Ein Wasserstoffantrieb erlaubt mehr Reichweite als batterieelektrische Lösungen. Diesen Vorteil will Lkw-Hersteller Gaussin für seinen Renn-Truck H2 beim Einsatz auf der Rally Dakar nutzen.

