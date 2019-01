Die Hitachi Capital Corporation hat 100 Prozent der Kapitalanteile an den Langzeitmietspezialisten Maske übernommen. Seit dem 1. Januar 2019 sind die deutsche und österreichische Gesellschaft Tochtergesellschaften der japanischen Kapitalgesellschaft.

Die neue Muttergesellschaft mit Sitz in Tokio bietet umfassende fahrzeugbezogene Dienstleistungen sowie kurz- und langfristige Vermietung samt Wartungs- und Versicherungsverträgen an. In Europa ist die Gesellschaft bereits mit Standorten in Großbritannien, Polen und den Niederlanden vertreten. In Zusammenarbeit mit diesen Gesellschaften soll die Maske Fleet Teil der gemeinsamen Konzernstrategie werden. Die japanische Gesellschaft hat den deutschen Markt als Schlüsselmarkt in Europa identifiziert und will über den Zukauf seinen Expansionskurs auf dem Kontinent fortsetzen. Deutschland sei dank der seit fünf Jahren wachsenden Miet- und Leasingdurchdringung des Marktes als größter europäischer Absatzmarkt von hoher Wichtigkeit. Zudem zeige der Mietmarkt in Österreich ebenfalls großes Wachstumspotenzial. Zudem wird Hitachi die Präsenz von Maske in Dänemark für eine Expansion in die nordische Region nutzen.

Seit der Gründung 1959 beschäftigt sich Maske mit der Vermietung von Pkw und Nutzfahrzeugen sowie mit Flottenmanagementlösungen für Firmenkunden in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus sieht sich Maske gut aufgestellt bei Elektrofahrzeugen, und bietet ab als erstes Fuhrunternehmen in Deutschland den chinesischen Van Maxus EV80 auf den Markt.

Die Hitachi Capital will nicht nur die Marktpräsenz im Geschäft mit Großunternehmen stärken, sondern hat auch Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen im Blick. Zudem will die Gesellschaft neue Mobilitätsdienstleistungen entwickeln und eventuell auch ins Carsharing einsteigen.