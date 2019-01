Die Tank- und Servicekartengesellschaft Logpay kann erneut eine Netzerweiterung verkünden. Die Tankkarten von Logpay gelten nun auch an weiteren 470 Agip-Stationen in Deutschland. Damit wächst das Tankstellenakzeptanznetz von Logpay in Deutschland auf über 6.500 Stationen an. In ganz Europa stehen den Lkw-, Pkw und Flottenkunden insgesamt somit mehr als 12.000 Stationen zur Verfügung. Das Joint Venture von Logpay und VW Financial Services agiert als Netzaggregator und führt so verschiedene Tankstellenanbieter in einer einzigen Tankkarte zusammen. Im Januar 2017 übernahm die VW Financial Services 51 Prozent der Unternehmensanteile an der Logpay Transport Services.

Tankkarten 16 Tankkartenanbieter auf einen Blick