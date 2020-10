Kia bietet den kleinen Crossover Stonic ab sofort auch als sportlich gestaltetes "GT Line"-Modell an. Zu den Kennzeichen zählen ein spezifischer Kühlergrill, ein Heckstoßfänger in Diffusor-Optik und 17-Zoll-Felgen. Innen finden sich schwarze Kunstleder-Stoff-Sitze mit weißen Ziernähten, ein Sportlenkrad und Alu-Pedale. Die neue Ausstattungslinie ist ausschließlich in Kombination mit dem Top-Motor, einem 120 PS starken Mildhybrid-Benziner, zu haben.

