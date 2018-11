Eintritt: 398 Euro. Leser von firmenauto bekommen 20 Prozent Rabatt, wen sie sich vor 20. Dezember mit Code "firmenauto" auf Vernetzte Mobilität registrieren. Zusätzlich werden unter all den Anmeldungen fünf kostenlose Tickets verlost - die Gewinner erhalten den Ticketpreis umgehend rückerstattet.

Am 17. Januar veranstaltet der Mobilitätsberater Carsulting im im Messezentrum Salzburg den dritten internationalen Fachkongress "Vernetzte Mobilität"individuelle Mobilität.

Am 17. Januar findet in Salzburg der Fachkongress "Vernetzte Mobilität" statt. Leser von firmenauto.de bekommen 20 Prozent Rabatt und können Freitickets gewinnen.

Who is Who Pkw