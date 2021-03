Car of the Year 2021

Neben dem neuen Topmodell gibt es zum kommenden Modelljahr leichte Änderungen am Ausstattungsprogramm des Defender sowie Aktualisierungen am Infotainment-System. Das übrige Antriebsprogramm besteht weiterhin aus drei Dieseln und zwei Benzinern mit Leistungswerten zwischen 200 PS und 400 PS. Die Preise starten bei 44.285 Euro.

Land Rover bietet den Defender ab Juni in einer neuen Top-Variante mit V8-Benziner an. Der 525 PS starke 5,0-Liter-Kompressormotor ist sowohl für die kurze als auch für die lange Ausführung des Geländewagens zu haben und an einen Allradantrieb mit sperrbarem Mittendifferenzial und elektronischem Hinterachs-Sperrdifferenzial gekoppelt. Die Preise starten bei 98.823 Euro (alle Preise netto) beziehungsweise 101.848 Euro. Zur Ausstattung der V8-Modelle zählen eine Vierfach-Abgasanlage, 22-Zoll-Leichtmetallfelgen in Satin Dark Grey sowie blau lackierte Bremssättel vorne. Innen finden sich unter anderem Ledersitze, ein Alcantara-Lenkrad und beleuchtete Einstiegsleisten.

Den Land Rover Defender gibt es nun auch mit starkem V8 und üppiger Ausstattung. Die Top-Variante kostet so viel wie zwei Basismodelle.

