Deutschlands Lkw-Fahrer haben die besten Autohöfe der Republik gewählt. Auf dem ersten Platz landete zum vierten Mal in Folge der Bergler-Autohof Neuhaus an der A 93 bei Windischeschenbach. Er erhielt 4,93 von fünf möglichen Sternen. Auf dem zweiten Platz und dritten Platz folgen der Shell-Autohof Berg (4,81 Sterne) und der Hoyer-Autohof Soltauer Heide (4,8 Sterne). Grundlage der von der Zeitschrift „Fernfahrer“ vergebenen Auszeichnung sind die Bewertungen in der verlagseigenen Truck Stops-App, die nach eigenen Angaben 150.000 Nutzer verzeichnet.

Anders als Autobahnraststätten finden sich Autohöfe oder Rasthöfe nicht direkt an der Schnellstraße, sondern hinter der Abfahrt in maximal einem Kilometer Entfernung. In der Regel sind sie größer und mit einem vielfältigeren Gastronomie-, Sanitär- und Service-Angebot ausgestattet, das sich vor allem an Fernfahrer richtet. Deutschlandweit gibt es knapp 70 Autohöfe, die in der Interessenvereinigung VEDA organisiert sind.