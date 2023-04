Lynk & Co 01 Sharing Konzept

Immer mehr Unternehmen suchen nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilitätslösungen für ihre Dienstwagenfahrer. Lynk & Co könnte ein Teil davon sein. Was den SUV sonst noch auszeichnet.

Der Lynk & Co 01 basiert auf der sogenannten CMA-Plattform (Compact Modular Architecture), die von Geely Auto entwickelt wurde. Diese Plattform wird auch von anderen Marken des chinesischen Autoherstellers genutzt, wie zum Beispiel Volvo und Polestar. Die CMA-Plattform ist eine flexible Basis für verschiedene Fahrzeugtypen und Antriebsarten und ermöglicht es, effiziente Hybrid- und Elektroantriebe zu realisieren. Außerdem profitiert der Lynk & Co 01 von der Technologie der CMA-Plattform und bietet dadurch ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort und Fahrdynamik.

Umfassende Vernetzung

Das SUV-Modell ist das erste Fahrzeug von Lynk & Co, das in Europa angeboten wird. Es zeichnet sich durch eine klare Linienführung, die durch scharfe Kanten bestimmt wird, aus. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Ein besonderes Highlight des Lynk & Co 01 ist die Ausstattung. Das Fahrzeug verfügt über eine umfassende Vernetzung mit dem Internet und eine Vielzahl von technischen Innovationen. Dazu gehört unter anderem ein 10,2-Zoll-Touchscreen-Display, das das Infotainment-System steuert. Das System ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Integration von Smartphones.

Dickes Sicherheitspaket

Auch in puncto Sicherheit hat der Lynk & Co 01 einiges zu bieten. Das Fahrzeug ist mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet, das unter anderem eine automatische Notbremsfunktion, einen Spurhalteassistenten und eine Verkehrszeichenerkennung umfasst. Ein weiteres Highlight des Lynk & Co 01 ist die Antriebstechnologie. Das SUV-Modell ist als Plug-in-Hybrid oder als rein elektrische Variante erhältlich. Die Hybrid-Version kombiniert einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor und erreicht eine Leistung von bis zu 190 PS. Die rein elektrische Variante hat eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern und eine Leistung von 150 PS.

Nachhaltiges Konzept könnte Verkehr reduzieren

Lynk & Co ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen Automobilherstellers Geely. Die Marke wurde erst im Jahr 2016 gegründet und hat sich seitdem rasant entwickelt. Das Ziel von Lynk & Co ist es, eine neue Art der Mobilität zu schaffen, die auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Vernetzung setzt. Ein besonderes Merkmal von Lynk & Co ist das sogenannte „Sharing-Konzept“. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge nicht nur gekauft, sondern auch gemietet und geteilt werden können. Die Kunden können ihre Fahrzeuge anderen Personen zur Verfügung stellen und dadurch Kosten sparen. Außerdem können sie aus einer Vielzahl von Modellen wählen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Lynk & Co hat das Potenzial, die Automobilbranche nachhaltig zu verändern. Das Konzept der Sharing-Fahrzeuge ist zukunftsweisend und könnte dazu beitragen, den Individualverkehr zu reduzieren.