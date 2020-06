Bei Aral und Shell ist Kraftstoff am teuersten. In einer sechswöchigen Stichprobe des ADAC lagen die Preise bei den beiden Marktführern im Schnitt um 5,8 Cent über denen des günstigsten Anbieters. Am billigsten war der Sprit durchgehend an den Zapfsäulen der Marke Jet, wo Diesel im Schnitt für 1,037 Euro pro Liter verkauft wurde. Super kostete 1,133 Euro. Im preislichen Mittelfeld lagen die Marken Total mit 1,062 Euro (Super: 1,160 Euro) und Esso mit 1,083 Euro (Super: 1,178 Euro).

Dass Unternehmen richtig viel Geld sparen können, wenn Ihre Mitarbeiter die Firmenwagen zur richtigen Zeit betanken, weiß man. Aber es kommt auch darauf an, wo sie tanken.

Markentankstellen Shell und Aral am teuersten

