Die ROM Technik sitzt in Bremen und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter. 180 Führungskräfte werden künftig in Mercedes-Kombis ihre Kunden besuchen. Der Gebäudeausrüster übernahm eine Flotte von C 180 d T-Modellen. Dr. Markus Keicher, Leiter Mercedes-Benz Werk Bremen, Markus Bauer, Verkaufsleiter der Mercedes-Benz Niederlassung Bremen und Mitglied der Geschäftsführung der Vertriebsdirektion Nord Pkw/Van, sowie Jürgen Fischer von Stebut dem betreuenden Key-Account Manager des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland übergaben die Fahrzeuge in Bremen an Burkhard Schmid, Geschäftsführer der ROM-Technik.