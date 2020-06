Bei allen drei Varianten stehen die Fahrleistungen im Vordergrund: So knackt die Einstiegsversion GLA 35 die 100er-Marke aus dem Stand in 5,2 Sekunden, bei den 45er-Varianten sind es 4,4 beziehungsweise 4,3 Sekunden. Während die schwächeren AMG-GLA bei 250 km/h abgeregelt werden, kann der 45 S auf 270 km/h beschleunigen. Die Normverbräuche liegen zwischen 7,4 und 9,3 Liter.

Für die Neuauflage des Kompakt-SUV GLA hat Mercedes im Februar offiziell die Bücher geöffnet. Jetzt erweitert der Stuttgarter Autobauer das Angebot der Baureihe um die leistungsstarken AMG-Versionen 35 und 45. Diese sind, jeweils angetrieben von einem Zweiliter-Benziner in Kombination mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik, in drei Leistungsstufen zu haben. Den Einstieg markiert der 306 PS starke und 45.546 Euro (alle Preise netto) teure GLA 35 4Matic, 387 PS sind es beim der 45 4 Matic+ (ab 52.773 Euro), während der mindestens 57.478 Euro teure 45 S 4Matic+ 421 PS mobilisiert

Ab sofort nimmt Mercedes Bestellungen für den GLA mit AMG-Weihen entgegen. In gleich drei Leistungsstufen ist das sportliche Kompakt-SUV zu haben.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives