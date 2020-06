Ebenfalls als "Edition 2020"-Modell ist die V-Klasse zu haben. Bei der Großraumlimousine zählen neben dem Scheinwerfer-Upgrade das "AMG Line"- sowie das „Night“-Paket mit schwarzen Karosserie-Zierteilen zum Lieferumfang. Die Preisliste startet bei 46.218 Euro für das Modell mit dem 163 PS starken 2,0-Liter-Diesel in der Ausstattungsversion "Edition".

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives