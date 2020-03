Unter der Motorhaube der konventionell angetriebenen Kastenwagen-Modelle mit Hinterradantrieb kommt wie bei bereits in den Tourer-Varianten nun der Zweiliter-Diesel (OM 654) zum Einsatz. Der aus dem Mercedes-Pkw-Angebot bekannte Vierzylinder steht in vier Leistungsstufen (102 PS, 136 PS,163 PS und 190 PS) zur Wahl. Als Toptriebwerk ist für den Sechssitzer Vito Mixo mit Pkw-Zulassung sowie den Tourer eine 239 PS starke Version erhältlich. Der Zweiliter-Selbstzünder soll durch reduzierte Verbrauchs- und Abgaswerte sowie einen verbesserten Geräuschs- und Schwingungskomfort überzeugen. Serienmäßig überträgt eine Neungang-Automatik die Antriebskräfte auf die Hinterachse. Wahlweise steht auch Allradantrieb zur Verfügung. Für die Kastenwagen mit Frontantrieb bleibt der der 1,7-Liter-Selbstzünder mit 102 PS oder 136 PS im Portfolio. Hier übernimmt ein manuelles Sechsgang-Getriebe die Kraftübertragung.

2018 hat Mercedes den elektrischen Vito auf den Markt gebracht. Bislang gibt es den Kastenwagen sowie den Tourer mit einem 116 PS starken E-Motor. Die 41 kWh-Batterie genügt für Reichweiten von 150 bis 184 Kilometern. Im Sommer wird der e-Tourer aufgerüstet. Er erhält den Antriebsstrang der ebenfalls Mitte des Jahres debütierenden elektrischen V-Klasse (EQV) und verfügt über einen wassergekühlten On-Board Lader (OBL) mit einer Leistung von 11 kW. Die Ladezeiten variieren je nach Ladesystem zwischen 10 Stunden an der Wallbox bis zu 45 Minuten an einer Schnellladestation. Wie die edlere Modellschwester kommt der elektrische Tourer auf eine Maximalleistung von 204 PS. Der 90 kWh-Akku ermöglicht Reichweiten von bis zu 421 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt standardmäßig bei 140 km/h, auf Wunsch kann sie auf Tempo 160 hochgesetzt werden. Das Kofferraumvolumen beträgt wie bisher je nach gewählter Karosserielänge zwischen rund 1.000 und 1.400 Litern.

Auch ein Nutzfahrzeug muss regelmäßig gehegt und gepflegt werden und so frischt Mercedes den seit Ende 2014 in dritter Generation erhältlichen Transporter Vito auf. Es gibt einen neuen Motor für die Kastenwagenmodelle, eine neue elektrische Variante für die Tourer genannten Versionen zur Personenförderung sowie weitere Assistenzsysteme.

