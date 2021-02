Für alle EQC-Varianten wird weiterhin ausschließlich ein 408 PS starker Allradantrieb angeboten, der eine Beschleunigung aus dem Stand in rund 5 Sekunden erlaubt. Die elektrische Reichweite ist mit 462 Kilometer angegeben.

Letztere kombiniert die Exterieur- und Interieur-Pakete aus dem AMG-Line-Programm. Entsprechend steht das Modell auf 19-Zoll-Rädern und zeichnet sich äußerlich durch Schwarzakzente sowie markantere Luftein- und Luftauslässe aus. Den Innenraum werten zudem Sportlenkrad und -sitze, Schwarzakzente sowie Zierelemente in Carbon auf. Darüber hinaus gehören zur Ausstattung des EQC AMG Line Spiegel-Paket, Akustikglas, Park-Paket und das Advanced Soundsystem.

Für sein Elektro-SUV EQC hat Mercedes das Modellangebot erweitert. Dank einer neuen, rund 55.400 Euro (alle Preise netto) teuren Basisversion sinkt der Einstiegspreis der Baureihe um rund 2.941 Euro. Abzüglich der von Bund und Hersteller gewährten Umweltbonus-Zuschüsse sinkt der effektive Preis des Stromers auf gut 48.700 Euro. Wer lieber etwas mehr investieren will, kann nunmehr auch eine sportlich akzentuierte AMG Line zu Preisen ab rund 61.500 Euro ordern.

