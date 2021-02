Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

An den Eckdaten des im Sommer 2020 vorgestellten Microlino 2.0 hat sich nicht geändert. Der nur 2,43 Meter kurze Zweisitzer wird in der L7e-Klasse antreten. Ein 15 PS starker E-Motor treibt den knapp über 500 Kilogramm leichte Leichtbau-Stromer auf maximal 90 km/h. Die wahlweise 8 oder 14,4 kWh großen Batterien sollen Reichweiten von 125 beziehungsweise 200 Kilometer erlauben. Der Basispreis beträgt 10.084 Euro netto. Vorbestellungen werden entgegengenommen.

