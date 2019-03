Das bloße "in der Hand halten" eines Handys fällt demnach nicht darunter. Allerdings kann bereits ein kurzer Blick auf das Display als Bedienung gewertet werden. (Az.: 3 Ss (OWi) 8/19)

Wer sein Smartphone lediglich in der Hand hält, verstößt als Autofahrer nicht gegen das Handyverbot am Steuer. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Celle hervor. Die Straßenverkehrsordnung verbiete auch nach der Neufassung von 2017 lediglich das Benutzen elektronischer Geräte, heißt es in der Begründung.

Mit Smartphone am Steuer Halten ist kein Bedienen

