Offiziell startet der SUV bei 33.520 Euro minus 6.750 Euro Umweltprämie. Doch die Japaner legen momentan weitere 2.250 Euro als Zusatzbonus drauf, sodass er ab 24.500 Euro kostet. Dann ist er zwar vernünftig eingerichtet. Aber vieles, was Autofahren angenehm macht, gibt’s erst ab der 3.000 Euro teureren Ausstattung Plus.

Mitsubishi setzt eben eher auf Alltagsnutzen. So läuft der auf den Betrieb im unteren und mittleren Drehzahl­bereich optimierte Benziner öfter mit, obwohl die beiden E-Motoren durchaus alleine anschieben könnten – schlicht, um frischen Strom in die 13,8 kWh fassende Batterie zu pumpen. Das Zusammenspiel der Motoren funktioniert völlig unaufgeregt. Überhaupt ist das ein SUV, der keine Emotionen hochkocht. Er fährt einfach, das aber gut.

Eines konnte man dem Mitsubishi Eclipse Cross nicht vorwerfen: dass er langweilig aussehe. Aber scheinbar haben sich doch manche Kunden an der markanten, das Heckfenster teilenden Querspange gestört. Damit ist nun Schluss, die Designer glätteten das Heck und überarbeiteten auch gleich die Front des kompakten SUV, der nebenbei um 14 Zentimeter auf 4,54 Meter gewachsen ist. Außerdem bekommt er den Plug-in-Antrieb des größeren Outlander mit 2,4 Liter Hubraum und zwei ­E-Motoren. Zusammen bringt’s das Trio auf 188 PS, weniger als viele andere Teilzeitstromer. Der Standardantrieb des VW -Konzerns beispielsweise kommt auf mindestens 204 PS.

Mit dem Facelift 2021 fährt der Mitsubishi Eclipse Cross in neuem Look vor. Als Antrieb gibt’s nur noch den aus dem Outlander bekannten Plug-in Hybrid. Ein Fahrbericht.

