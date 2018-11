Der VW Tiguan ist ab sofort auch mit dem Individualisierungs-Paket "Black Style" in Zusammenhang mit der "R-Line"-Ausstattung zu haben. "Black Style" kann mit den beiden Varianten "Comfort-" und "Highline" kombiniert werden und kostet ab 2.830 Euro netto. Enthalten sind schwarze Radhausverbreiterungen, Lufteinlässe, Spiegelkappen und Fensterleisten. Außerdem sind die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe zu 90 Prozent getönt und auch die 19-Zoll-Felgen, der Dachkantenspoiler und die Dachreling sind schwarz lackiert.

VW bietet ein neues Ausstattungspaket für das kompakte SUV Tiguan an. Hierbei dreht sich alles um die Farbe Schwarz.

Neue Ausstattung für VW Tiguan Alles in Schwarz

