Was die in Europa erhältlichen Motorisierungen angeht, gibt sich Mitsubishi beim neuen L200/Triton noch bedeckt. Große Überraschungen sind hier aber nicht zu erwarten – mit Sicherheit wird wieder ein Vierzylinder-Dieselmotor für den Vortrieb sorgen.

Auch an der Hardware wurde nachgebessert: So sind an der Vorderachse größere Bremsscheiben und Bremskolben montiert, an der Hinterachse sollen Stoßdämpfer mit vergrößertem Ölvolumen für einen besseren Fahrkomfort sorgen. Wer sich für ein Automatikgetriebe entscheidet, bekommt zudem mit sechs Gängen eine Fahrstufe mehr als bisher.

Der Pick-up-typisch auf einem Leiterrahmen aufbauende L200/Triton ist in Zukunft unter anderem mit Fahrerassistenzsystemen wie einer Fußgängererkennung, einem Toter-Winkel-Warner, einem Warner vor Querverkehr beim Rückwärtsausparken und einer Parkhilfe in Vogelperspektive ausgestattet.

Die Allradmodelle des neuen L200/Triton sind wahlweise mit dem permanenten "Super-Select 4WD"-System oder dem manuell zuschaltbaren "Easy-Select 4WD" ausgestattet. Beide Antriebsvarianten kommen grundsätzlich mit einem neuen Offroadmodus, der sich auf die genaue Untergrundbeschaffenheit (Schotter, Matsch/Schnee, Sand und Felsen) auslegen lässt. Außerdem mit an Bord ist eine elektronisch gesteuerte Bergabfahrhilfe.

Die Front des neuen L200/Triton ist im sogenannten "Dynamic Shield"-Design gezeichnet, das auch die SUV-Modelle der Marke prägt. Die Scheinwerfer sind schmal gehalten, die Radhäuser präsentieren sich kräftig ausgestellt. Der neu gestaltete Innenraum fällt im Vergleich zur Vorgänger-Generation deutlich wertiger aus. Softtouch-Materialien und Ziernähte an Bodenkonsole, Armlehnen und Feststellbremse sollen für eine hohe Materialanmutung sorgen. Die Mittelkonsole ist mit Kunststoff im Alu-Look eingefasst, außerdem sind Klavierlack-Einsätze montiert.

"Der neue Triton/L200 zählt zu unseren wichtigsten globalen strategischen Modellen", sagte Mitsubishi Motors-CEO Osamu Masuko anlässlich der Weltpremiere. Die neue Modellgeneration bringe Fortschritte in Punkten wie Dauerhaltbarkeit, Zuverlässigkeit und Komfort. "Ich bin überzeugt, dass die Neuauflage die vielfältigen Anforderungen und Wünsche unserer Kunden auf der ganzen Welt erfüllen wird."

Bereits seit 40 Jahren produziert die Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Nutzfahrzeuge mit offener Ladefläche. Im November startet nun der Verkauf der neuesten Generation des Mitsubishi L200/Triton im Heimatmarkt Thailand. Später folgt dann die Markteinführung in den übrigen Ländern der ASEAN-Region, Ozeanien, dem Mittleren Osten, Europa, Afrika und Lateinamerika.

