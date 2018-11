Blick in die Transporter-Zukunft 2030

Besonders stolz ist der Hersteller auf die variable Ladefläche des Tarok: Durch die klappbare Rückwand und die klappbare Rücksitzbank der viertürigen Doppelkabine kann sie schnell und einfach verlängert werden. Die Nutzlast des Pick-ups gibt VW mit rund einer Tonne an.

Mit dem Tarok Concept zeigt Volkswagen dieser Tage das Konzept eines kompakten Pick-ups, der unterhalb des Amarok angesiedelt ist. Der kleine Pritschenwagen soll "in absehbarer Zukunft" so gut wie unverändert in Serie gefertigt werden und vorerst in Brasilien zum Verkauf stehen. Laut VW hat der Wagen aber auch das Potenzial, das Modellprogramm "auf weiteren Märkten der Welt" zu bereichern.

Erste Fotos und Daten des VW Tarok Concept! Die Studie soll schon bald in Serie gehen und könnte mit Allradantrieb und praktischer Ladefläche auch in Deutschland für Begeisterung sorgen.

