Um IntelliGrip zu aktivieren, wählt der Fahrer laut Opel über einen Drehregler in der Mittelkonsole den zum Terrain passenden Modus. Entsprechend regelt ESP die Kraftverteilung auf die beiden angetriebenen Vorderräder. Dabei kann er zwischen fünf Modi wählen. Der Normalmodus ist automatisch aktiv und entspricht den regulären Werkseinstellungen. „Schnee“ optimiert die Elektronik bis 50 km/h auf maximale Traktion. Im Gelände/Matsch-Modus, aktiv bis 80 km/h, lässt ESP mehr Schlupf zu und nutzt dabei die Zentrifugalkräfte. Durch ein kurzes Durchdrehen kann sich der Reifen wieder vom Matsch befreien und kann danach besser Kraft übertragen. Im Sandmodus synchronisiert das System laut Opel das Durchdrehen der Antriebsräder, um einem Absacken des Fahrzeugs entgegenzuwirken. Der letzte Modus schaltet ESP im Bereich unter 50 km/h komplett ab.

Per Drehschalter wählt der Fahrer den gewünschten Traktionsmodus: Normal, Sand, Matsch, Schnee und ESP aus.

Das sogenannte Grip&Go-Paket umfasst neben der intelligenten ESP-Steuerung IntelliGrip einen Berg-Abfahr-Assistenten, 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit, einen versteiften Frontstabilisator und einen verstärkten Heckquerträger. Zudem sind die Federraten an der Hinterachse variabel ausgelegt. Ein Unterfahrschutz bewahrt den Motor vor herbem Gelände, während Schlechtwegereifen der Größe 215/65 R 16 SL 98H auch abseits der Straße Traktion garantieren sollen. Opel bietet das Paket für einen Aufpreis von 700 Euro netto an.

Opel bietet für seinen neuen Lieferwagen Combo Cargo ein spezielles Offroad-Paket an. Per Drehschalter reagiert das ESP auf den jeweiligen Untergrund.

