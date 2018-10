Bei einem mehrjährigen Versuch in Basel hat sich das Rechtsabbiegen für Fahrradfahrer bei roter Ampel der Regierung zufolge bewährt und soll deshalb jetzt ins Verkehrsrecht aufgenommen werden. Erhöht werden soll auch die Sicherheit von Kindern als Verkehrsteilnehmer mit der geringsten Erfahrung: Wenn der Entwurf komplett umgesetzt wird, dürfen sie im Grundschulalter auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren.

Die Legalisierung des Rechtsvorbeifahrens auf Autobahnen bedeute keinesfalls, dass damit das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen erlaubt werde, erläutert die Berner Regierung. „Freigegeben wird lediglich das vorsichtige Rechtsvorbeifahren an Autos, die auf der Überholspur langsamer unterwegs sind“, heißt es in der Mitteilung. Auf diese Weise könne die Straßenfläche besser genutzt und Fahrstreifenwechsel reduziert werden, „was sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt“.

Neue Verkehrsregeln in der Schweiz Bald rechts überholen erlaubt?

Who is Who Pkw