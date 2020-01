Die Bilanz für den europäischen Nutzfahrzeugmarkt fällt für das Jahr 2019 insgesamt positiv aus. Die Nachfrage nach neuen Nutzfahrzeugen stieg um 2,5 Prozent. Damit war 2019 das siebte Wachstumsjahr in Folge.

Im Dezember 2019 hat sich der europäische Nutzfahrzeugmarkt leicht erholt, damit ging ein dreimonatiger Rückgang zu Ende. Laut dem Branchenverband ACEA stiegen die Zulassungen von Lkw, Transportern und Bussen um 5,7 Prozent. Die gestiegene Nachfrage wurde vom Transporter-Segment getragen. Im vergangenen Jahr wurden in der EU 2,1 Millionen neue Transporter zugelassen, was einem Anstieg von 2,8 Prozent gegenüber 2018 entspricht.

